Dreikönig Die "Magier" kommen

Wer in diesen Tagen den Sternsingern die Tür öffnet, erkennt in den verkleideten Kindern Könige. Ursprünglich aber waren es Magier. Was haben die in der Bibel zu suchen und wo findet sich Magie im Alltag?

Caspar, Melchior und Balthasar - an sie erinnern wir uns zum Ende der Weihnachtstage. Sie werden die "Weisen aus dem Morgenland" genannt oder einfach die „Heiligen Drei Könige“. Vom Wortursprung her aber waren sie Magier. Das Wort bezeichnet im Altiranischen die Priester Zarathustras. Ihr Geschäft war das Wahrsagen und Sterndeuten. Diese Kunst hatte in Israel einen negativen Beigeschmack. Aber, so Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen im Interview mit SWR1 Sonntagmorgen, der Evangelist Matthäus, der sie in der Bibel erwähnt, lässt ganz bewusst Menschen aus einem anderen kulturellen Umfeld erkennen, dass nämlich ein neuer König geboren ist. Die Weisen waren demnach Menschen, die „in ihrem Welterklärungssystem Hinweise darauf gefunden haben, dass da etwas Besonderes, weltgeschichtlich Bedeutsames passiert ist und dass sie dann von ihrer Neugierde angetrieben worden sind und dann auch … Geschenke abgeliefert haben“, so der Religionspsychologe Utsch. Während sich, so die Bibel, die Magier freuen, erschrickt die jüdische Politprominenz.

Magie im Alltag?

Fragt Sie einer, ob Sie abergläubisch sind oder gar etwas mit Magie am Hut haben, werden Sie sicher abwinken. "Ich doch nicht, ich bin aufgeklärt und selbstbestimmt". Alles gut, so soll es ja auch bleiben. Der zweite Blick geht aber manchmal tiefer. Lassen Sie auch mal gern die 13. Reihe aus, klopfen auf Holz, tragen einen bestimmten Gegenstand mit sich, wenn eine Prüfung ansteht?

Keiner entkommt der Magie völlig

Menschen, die Aberglauben und Magie zu ihrem Forschungsgegenstand gemacht haben, sind überzeugt, dass jeder und jede der Magie - naja, nicht verfallen ist -, aber immerhin gewisse Neigungen in diese Richtung entwickelt. Und die Forscher sehen darin Positives: Das Leben erscheint uns nicht so oberflächlich, nicht so technisch. Die Dinge des täglichen Lebens sind anscheinend leichter zu ertragen, wenn ihnen ein gewisses Geheimnis innewohnt.

Dem Glück nachhelfen

Auf vielen Prüfungspulten sitzen daher Talismane, auf den Stühlen davor natürlich rein verkopfte Prüflinge. Die Beine unserer Fußballspieler sind durchtrainiert, der Fleiß steht vor dem Sieg. Aber vielleicht traut man Trainer und eigenem Vermögen doch nicht so sehr und trägt gern ein Glücksarmband, einen Glückspfennig oder richtet den Blick zur Trainerbank, ob Löw denn seinen blauen Kaschmir trägt, der schon schnell den Ruf des Glücks-Pullis bekam.

Kontrolle behalten

Unbewusst wollen wir, so die Forschung, mit unserem Hang zu Ritualen den Lauf der Dinge positiv beeinflussen. Wer darauf achtet, mit dem rechten Fuß aufzustehen, vor dem Losfahren die Hand aufs Auto legt oder den berühmten Daumen drückt, spürt, dass das Gelingen nicht allein von ihm abhängt. Die an und für sich völlig unsinnigen Handlungen geben aber das Gefühl, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, die Welt an dieser Stelle ein bisschen besser zu machen. Der Religionspsychologe Michael Utsch sieht die Sehnsucht weit verbreitet, mit Ritualen Entscheidungshilfen zu bekommen. Das Bedürfnis nach einer einfachen Welterklärung und nach klaren Sinndeutungen sei sehr, sehr stark, „weil vieles so komplex geworden ist, so unübersichtlich. Und man sehnt sich nach einer einfachen Lösung, nach einem klaren Rezept“, sagt Utsch im SWR1-Interview.

Symbole vermitteln Kraft

Wer den Schmuck der Großmutter trägt oder gelegentlich in ihr Nachthemd schlüpft, will ihr damit nahe sein, auch wenn sie längst aus der Welt geschieden ist. Dabei ist klar, dass nicht der Gegenstand selbst durch die Großmutter an Wert gewonnen hat. Vielmehr ist es die Geschichte, die den Gegenstand mit ihr verbindet. Man kann aber auch seine eigene Geschichte loswerden, indem man sie aufschreibt, das Papier in einen Umschlag steckt, diesen versiegelt und nie wieder öffnet. Manchem und Mancher hat das geholfen. Wir gliedern also die Zeit, helfen dem Glück nach und geben uns der Geschichte hin. Wir suchen das Besondere in den Dingen - und das taten auch schon die Magier der Bibel.