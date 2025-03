Das hat am und im Wasser definitiv nichts zu suchen: "Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung". Die Nachfüll-Fläschchen für die E-Zigarette gehören auf den Sondermüll. Gefunden an einem Bach in Laupheim, am Abschlusstag der SWR1 Dreck-weg-Woche.

