Bis ein Trend aus den USA auch nach Deutschland rüber schwappt, hat vor allem im vergangenen Jahrtausend etwas Zeit gebraucht. Spätestens Mitte der 70er gab es aber selbst im hinterletzten Schwarzwald-Örtchen eine Dorfdisco.

Die lange Haare zurecht machen, in die engen Hosen (aber mit Schlag!) schlüpfen, aufs frisierte Moped steigen und ab zur nächsten Dorfdisco. So manch einer hat da jetzt schon ein altbackenes Wirtshaus vor Augen, das am Samstagabend mit blinkenden Lichtern, Schallplattenspielern und einem Mischpult zum Epizentrum der Unterhaltung auf dem Lande aufgemotzt wurde. Über das Phänomen "Dorfdisco" hat der Leiter des Zentrums für populäre Kultur und Musik in Freiburg ein ganzes Buch geschrieben - Erinnerungen von den 70ern bis Mitte der 90er.

("Discotheken im ländlichen Raum. Populäre Orte des Vergnügens in Südwestdeutschland. 1970-1995)

Egal, ob es das Olymp in Enzweihingen, das Flic Flac in Gerlingen, der Rheinpark in Germersheim oder das Café Cairo in Pforzheim war - Ende der 80er, Anfang der 90er hat René Hagdorn aus der SWR1 Redaktion regelmäßig eben nicht nur in Stuttgarter Clubs, sondern auch in Dorfdiscos aufgelegt. In Netzhemd über dem Neon-Shirt versteht sich.