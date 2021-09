Digitaler Impfpass kommt

per Mail teilen

Lange hat der gelbe Impfausweis bei vielen in der Schublade geschlummert, inzwischen ist er wichtig wie nie. Nun bekommt der Impfnachweis auch eine digitale Variante.

Digitaler Nachweis per App - auch in der Corona-Warn-App

"CovPass" heißt die neue App, herausgegeben vom Robert-Koch-Institut, die nun in den App-Stores verfügbar gemacht wird. Die App hat, im Gegensatz zur Corona-Warn-App, keine Kontaktverfolgungsfunktion. Wer allerdings die Corona-Warn-App bereits nutzt, muss "CovPass" nicht zusätzlich installieren. Auch in der Corona-Warn-App kann ab der neuesten Version der Impfnachweis digital hinterlegt werden.

Wie bekomme ich einen digitalen Impfnachweis?

Künftig soll man sich den digitalen Nachweis in Form eines QR-Codes direkt in Arztpraxen oder Impfzentren erstellen lassen können. Der Nachweis kann auch nachträglich ausgestellt werden - etwa per Post aus dem Impfzentrum oder bei Ärzten und Apotheken. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände weist darauf hin, dass allerdings nicht jede Apotheke dieses Angebot sofort ab Montag leisten könne.

Welche Apotheke in Ihrer Nähe den Service bereits anbietet, können Sie über das Webportal www.mein-apothekenmanager.de nachschauen.

Freiwillige digitale Ergänzung zum Impfheft

Ein digitaler Impfnachweis ist freiwillig. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Ihr gelbes Impfheft verwenden und haben dadurch keine Einschränkungen.

Wo gilt der digitale Impfnachweis?

Es handelt sich um ein EU-weites Zertifikat, das vor allem auch Reisen künftig erleichtern soll. Acht Mitgliedsstaaten stellen das Zertifikat aktuell bereits aus. Nach Angaben der EU-Kommission sind das Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien und Tschechien.