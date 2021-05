per Mail teilen

Während der digitale Impfpass auf Bundesebene noch auf sich warten lässt, hat der Zollernalbkreis in Baden-Württemberg bereits vorgelegt. Hier gibt es ein solches digitales Dokument seit Mitte Februar.

Geimpfte im Zollernalbkreis bekommen seit Mitte Februar einen digitalen Nachweis nach der zweiten Corona-Impfung. Bald 10.000 Ausweise hat das Team des Kreisimpfzentrums des Zollernalbkreises in Meßstetten schon ausgegeben.

Wie funktioniert der digitale Impfpass?

Es handelt sich um eine weiße Plastikkarte im Scheckkartenformat. Auf ihr sind der Name, das Impfdatum und der Impfstoff vermerkt, außerdem ist ein QR-Code aufgedruckt. Der lässt sich beispielsweise mit einem Smartphone auslesen. Den Code bekommt nur der Geimpfte.

Welchen Vorteil bringt ein digitaler Impfpass?

Ob sie ihn einführen, darüber hätten die Verantwortlichen nicht lange nachgedacht, sagt Günther-Martin Pauli, der Landrat des Zollernalbkreises.

»Das ist im digitalen Zeitalter nichts Ungewöhnliches, dass wir den Impfnachweis mit QR-Code platzieren. Den kann dann jeder mit sich führen, ohne dass er sein Impfpass-Heftchen mitschleppt.« Günther-Martin Pauli, Landrat Zollernalbkreis

Alle Infos zur Corona-Impfung in BW

In mehr als 9.500 Geldbörsen steckt die Karte mit dem Code zum digitalen Impfnachweis bereits. Geimpfte können den digitalen Pass beim Friseur oder Pflegeheim-Besuch nutzen. Läden und Gastronomie sind im Zollernalbkreis nach wie vor geschlossen; die Inzidenz liegt über 200. Laut Landratsamt ist der digitale Impfnachweis aus dem Zollernalbkreis aber auch in anderen Landkreisen und Ländern anerkannt. Urlauber hätten ihn schon in Südtirol und auf Sylt genutzt.