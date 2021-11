Wie bleiben wir miteinander in Kontakt, jetzt und in Zukunft? Denn: wir leben in einer Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen sprachlos gegenüberstehen, die immer mehr auseinanderdriftet. Hass und Hetze bestimmen allzu oft das Netz. Die Antwort darauf sucht Bernhard Pörksen, er ist Kommunikations-Wissenschaftler an der Uni Tübingen.

"Wir leben in einem kommunikativen Klimawandel" - was heißt das? »Wir sehen alles, und zwar blitzschnell und sofort: Das Bestialische, das Banale, das Berührende. Diese Sofort-Konfrontation mit immer anderen Ansichten und Positionen verändert das Kommunikations-Klima radikal.« Pörksen bezeichnet die sozialen Medien als "Nähe-Medien" - sie stellen zwischen den Menschen blitzschnell eine vollkommene Nähe her: zu Andersdenkenden, zu großen und kleinen Ideologien. Heißt "Klimawandel" aber auch nicht gleichzeitig "Kollaps"? Pörksen sieht das nicht so dramatisch. Aber die Vernetzung, die soziale Medien ermöglichen und befeuern, sei zweischneidig: »Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden, können zueinanderfinden und sich Stabilität und Kraft geben. Aber es können eben auch die zueinander finden, die sich als Giftzwerge im Universum die Hand reichen und sich wechselseitig aufhetzen. Nach dem Motto "wir sind viele, warum werden wir nicht gehört?".« Durch diese Vernetzung entstehen dann fremdenfeindliche, rassistische oder Pandemie leugnende Thesen mit viel Hass und Hetze. Das, so Pörksen, könne einen zutiefst pessimistisch machen. Aber: »Es gibt eben auch echte Wertschätzung, echten, authentischen Austausch mit den digitalen Medien.« Sofortreaktion verschärft den Konflikt Ganz wichtig für Pörksen ist die Unterscheidung von Personen und Positionen. Positionen könne man, müsse man sogar kritisieren dürfen, aber den gesamten Menschen abwerten, kränke und ruiniere unter Garantie die Kommunikation, so der Wissenschaftler. »...vielleicht erst mal zuhören. Erst verstehen, dann verstanden werden ... Da entsteht ein wirklicher Dialog.« Also nicht diesem "Sofortismus" gehorchen, der im Netz allgegenwärtig ist - dieses unverzügliche Kommentieren, ohne wirklich verstanden zu haben oder verstehen zu wollen, was der Gegenüber sagt. Soll ich mich mal aus dieser "Erregungsindustrie" ausklinken? »Schwierige Frage. Meine Vorstellung: ja, sich manchmal ausklinken, um sich dann umso engagierter, wacher - idealerweise klüger - wieder zuzuwenden.« Der Online-Chat ersetzt nicht den persönlichen Dialog »Die Online-Treffen machen das rein Berufliche oft sehr effektiv. Aber für das wirkliche Gespräch oder gar den Dialog würde ich sagen: "je direkter, desto besser. Je mehr Zeit, desto besser".«