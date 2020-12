per Mail teilen

Normalerweise sind die Gottesdienste an Weihnachten besonders gut besucht. Da das ist in diesem Jahr nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, haben die Kirchen ein umfangreiches Onlineangebot zusammengestellt. Sie können beispielsweise Gottesdienste aus umliegenden Gemeinden per Livestream oder im linearen Fernsehen verfolgen oder auch andere digitale, kirchliche Angebote nutzen.

Hier finden Sie die Übersichtsseiten der virtuellen Angebote der verschiedenen Kirchen in Baden-Württemberg:

Der SWR bietet auch unabhängig von Weihnachten und Gottesdiensten jederzeit verschiedene mediale Angebote rund um das Thema Glaube und Religion: