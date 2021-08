per Mail teilen

Endlich wieder Urlaub! Nach langen Monaten des Lockdowns freuen wir uns alle auf den Sommer 2021 und das Reisen. Doch in Zeiten von Corona sind auch im diesjährigen Sommerurlaub einige Dinge zu beachten. Das gilt insbesondere für Reisen in Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete. Was sich hinter den riskanten drei verbirgt, hat Kerstin Anabah ihrem Podcastpartner Christoph Kehlbach erklärt.