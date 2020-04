Das berühmteste Staatsoberhaupt der Welt wird 94: Königin Elizabeth II.

Immer mit Hut, immer mit Stil und immer mit der Ruhe.

Die Queen wird sich ihren Geburtstag sicherlich anders vorgestellt haben. Der Megxit im April, der Skandal um Sohn Andrew und jetzt noch Corona: Die traditionellen Salutschüsse fallen in diesem Jahr wegen der Pandemie aus.

Das Leben von Elizabeth II.:

Immer gut behütet

Immer mit Stil und so gut wie immer mit Hut: Die Queen und ihre bunten Hüte, passend zum Outfit, sind legendär. Dafür zuständig ist ihre Chefstylistin Angela Kelly zusammen mit einem siebenköpfigen Team.

Einer der Höhepunkte bei der Auswahl des königlichen Outfits ist die Rennwoche "Royal Ascot", bei der hohe Wetten auf die Farbe von Kleid und Hut abgeschlossen werden. Damit nichts im Voraus nach außen dringt, schließt Kelly alle Outfits in ihrem palasteigenen Haus in Windsor ein und legt falsche Fährten.

In ihrem Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" hat Angela Kelly auch verraten, dass sie Her Majesty sogar die Füße massiert beim gemeinsamen Fernsehabend und dass sie ihre neuen Schuhe einläuft: