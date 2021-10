Koreanischer Film »Parasite« ist der Überraschungssieger

Eine kleine Sensation bei den 92sten "Academy Awards", besser bekannt als die Oscars: der wichtigste Filmpreis der Welt ging nicht an den als großen Favoriten gehandelten "Joker" für den "besten Film". Dennoch muss sich "Joker" nicht verstecken...

"Parasite" schreibt Geschichte

Diese Oscars bieten gleich mehrere Sensationen: Die südkoreanische Satire "Parasite" gewinnt die höchste Auszeichnung als bester Film - und schreibt damit Geschichte. Denn nie zuvor ging Hollywoods begehrtester Preis an einen Film, der nicht auf Englisch gedreht wurde.

Darüber hinaus katapultiert sich Regisseur Bong Joon Ho mit einem Schlag in die Kino-Elite, nimmt er an diesem Abend doch gleich vier Oscars mit nach Hause. Das gelang in der über 90-jährigen Geschichte bisher nur Walt Disney im Jahr 1954. Und noch ein Superlativ: "Parasite" wurde in der Nacht zu Montag auch mit dem Auslands-Oscar geehrt. Nie zuvor bekam ein Werk die Trophäen für den besten Film und den besten nicht-englischsprachigen Beitrag.

Um was geht's im Film?

"Parasite" erzählt eine universell gültige Geschichte über Klassenunterschiede: Im Zentrum steht eine Familie aus ärmlichen Verhältnissen, die sich geschickt in das Leben einer reichen Familie einnistet. Auf sehr unterhaltsame Weise und mit viel schwarzem Humor prangert Bong Joon Ho, der auch für das beste Original-Drehbuch ausgezeichnet wurde, so soziale Ungerechtigkeiten an und legt einen elegant inszenierten Alptraum vor.

Alle Gewinner im Überblick

Beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix durfte endlich auf die Oscar-Bühne. Nach "Gladiator", "Walk The Line" und "The Master" klappte es nun im vierten Anlauf und der 45-Jährige holte sich seinen ersten Oscar. Den hatte er sich mit seinem intensiven Spiel als späterer Batman-Gegenspieler im düsteren Thriller "Joker" auch völlig verdient. Seine Dankesrede nutzte Phoenix für einen flammenden Appell für Naturschutz und gegen Ungerechtigkeiten.

Ich glaube, wir sind dann am besten, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.

Picture Alliance

Renée Zellweger gewann für ihre Rolle der Judy Garland in "Judy" wie erwartet die Auszeichnung als beste Schauspielerin.

Beste Nebendarsteller

Brad Pitt nahm seinen ersten Schauspiel-Oscar entgegen: für seine Nebenrolle in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood". Unter Tränen erinnerte sich der 56-Jährige an seine Anfänge in Hollywood und widmete den Preis seinen Kindern.

Laura Dern wurde für ihre Darstellung einer knallharten Scheidungsanwältin in "Marriage Story" als beste Nebendarstellerin geehrt - am Abend vor ihrem 53. Geburtstag.

Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten.

Kritik an der Oscar-Akademie

In einer Eröffnungssequenz teilten vor allem Steve Martin und Chris Rock gegen die Oscar-Akademie aus. Die habe sich in über 90 Jahren enorm gewandelt, stichelten sie. 1929 habe es keinen einzigen Schwarzen unter den nominierten Schauspielern gegeben. Heute immerhin eine. Es gäbe auch so viele tolle nominierte Regisseure, sinnierte Rock. "Ich weiß nicht, Chris, ich fand, dass da etwas auf der Liste fehlte", sagte Martin in Anspielung darauf, dass nicht eine einzige Regisseurin nominiert war - worauf Rock frech entgegnete: "Vaginas?".

Wissenswertes über die Oscar-Statuette 34 Zentimeter groß, 3.9 Kilogramm schwer und nicht aus massivem Gold, aber mit 24 Karat Gold überzogen und gut 300 Dollar teuer: das ist der Oscar. Eigentlich heißt die Statuette offiziell "Academy Award of Merit", für den Spitznamen "Oscar" gibt es verschiedene Erklärungen. Eine geht auf die Schauspielerin Bette Davis zurück, die der Figur den Namen ihres ersten Mannes, des Bandleaders Harmon Oscar Nelson, gegeben haben soll. Die zweite Erklärung führt Margaret Herrick an - eine Chefsekretärin der Academy. Als sie die Statuette das erste Mal sah, habe sie spontan gesagt, sie erinnere sie an ihren Onkel Oscar. Und auch ein Zeitungsjournalist wird für den Namen verantwortlich gemacht - Sidney Skolsky war zumindest nachweislich derjenige, der den Namen "Oscar" am 16. März 1934 das erste Mal im Bericht über die damalige Oscarverleihung erwähnt hatte. Im selben Jahr hatte sich Walt Disney dann auf der Bühne für, so wörtlich, seinen "Oscar" bedankt. dpa Bildfunk PA_Photos_USA Verkauft werden soll der Oscar übrigens nicht - dafür gibt es ein klares, strenges Regelwerk, das seit 1950 gilt. Weder die Gewinner noch ihre Erben dürfen die Statue verkaufen, bevor sie sie nicht der "Academy" für EINEN Dollar zum Rückkauf angeboten haben.

Musikalische Highlight der Oscars

Billie Eilish gedenkt den Verstorbenen der Filmbranche:

Vegane Verpflegung für die Oscar-Gala

Süßkartoffel-Tempura mit Minz-Koriander-Knoblauchsauce, Gemüse-Couscous und Aubergine an Hunan-Sauce auf einem Bett aus schwarzem Reis. Das sind nur drei von 18 veganen Gerichten, die bei der Oscar-Verleihung serviert wurden. Während bislang Steaks zum Standard gehörten, soll das Essen dieses Jahr zu 70 Prozent aus pflanzlichen Zutaten bestehen.

Auch sonst wollen die Oscars und Hollywood klimafreundlicher werden. Diesen Eindruck erwecken zumindest die Galas der Preisverleihungen dieser Saison. Schon bei den Golden Globes, den Preisen der US-Schauspielergewerkschaft und auch beim Kritikerpreis gab es veganes Essen.

Schauspieler Joaquin Phoenix lobte diesen "mutigen und engagierten" Schritt. Zum ersten Mal in seiner Karriere habe es bei den Golden Globes auch etwas für ihn, den langjährigen Vegetarier, zu Essen gegeben. Auch die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Mark Ruffalo, die sich beide für den Klimaschutz einsetzen, freuten sich über das klimafreundliche Menü.

Posthume Ehrungen

Kobe Bryant und seine Frau bei den Oscars 2018 imago images UPI Photo

Kobe Bryant erhielt 2018 für seinen 5-minütigen Kurzfilm "Dear Basketball" in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" einen Oscar. Der Film beschreibt dabei seine gesamte Karriere und seine passionierte Liebe zum Sport. Bryant hatte für den Film auch das Drehbuch verfasst.

"Sie bezweifelten, dass ein Kind es in der NBA schaffen könnte, und er bewies, dass sie falsch lagen. Sie bezweifelten, dass er eine Meisterschaft gewinnen könnte und er bewies, dass sie falsch lagen. Sie bezweifelten, dass er Filme machen könnte und er gewann einen Oscar. Wie alle großen Künstler hat Kobe Bryant den Zweiflern das Gegenteil bewiesen."

Kirk Douglas, einer der gefragtesten Nachkriegsschauspieler, ist kurz vor der Oscar-Verleihung 2020 mit 103 Jahren verstorben. Seine bekannteste Rolle war die des Spartacus. Im gleichnamigen Film spielte er einen Anführer eines Sklavenaufstandes. Noch zu Lebzeiten erhielt Douglas einen Oscar für sein Lebenswerk.

Nach dem plötzlichen Tod von Bryant und Douglas ehrt die Academy die beiden dieses Jahr posthum nochmals für deren Leistungen.

Trauermeldung von Michael Douglas

Die Oscar-Nominierungen

Nach welchen Regeln wird für den Oscar nominiert? Erstes Kriterium: nominiert werden können nur Filme, die im jeweiligen Jahr im Bezirk "Los Angeles County" gelaufen sind - zum ersten Mal und für mindestens eine Woche. Deshalb gab es auch immer wieder Diskussionen um Originalfilme, die von Streaming-Anbietern wie Netflix produziert worden sind. Genügt es, wenn diese Filme für lediglich eine Woche in einem einzigen qualifizierten Theater laufen?

Die Filme müssen mindestens 40 Minuten lang sein, im typischen 35mm- oder großen 70-mm-Analog-Film-Format oder im Digital-Format mit 24 oder 48 Bildern pro Sekunde.

Es ist egal, ob die Filme aus den USA oder dem Ausland kommen, solange sie obige Regeln erfüllen.

Die Liste all dieser Filme geht an diejenigen Mitglieder der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", die von den Vorsitzenden zur Abstimmung eingeladen werden

Diese Mitglieder dürfen eine Vorauswahl für die Nominierung treffen: pro Kategorie schlagen sie 10 Filme vor.

Pro Kategorie erhalten die fünf Meistgenannten dann die begehrte Nominierung für den Oscar.

Ein paar Ausnahmen gibt es: z.B. der "Beste fremdsprachige Film". Er muss nicht in Amerika gelaufen sein, sondern zwischen im Jahr zwischen dem 1. Oktober und 1. September im Ursprungsland.

Sobald die Nominierungen feststehen, bekommen die Mitglieder der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" die Filme zu sehen - entweder in speziellen Kinos oder zu Hause auf DVD.

Eine Woche vor der Oscar-Verleihung müssen die Jury-Mitglieder ihre Stimmzettel abgegeben haben - alles natürlich "top secret", denn vor der großen Oscar-Zeremonie darf auf keinen Fall etwas nach draußen dringen. Deshalb werden auch die Namens-Plaketten auf der Statue erst nach der Verleihung graviert...

Kategorie: Bester Film

Kategorie: Bester Hauptdarsteller

Kategorie: Beste Hauptdarstellerin