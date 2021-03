Ansgar Lohse ist Klinikdirektor in Hamburg-Eppendorf und einer der renommiertesten Leber-Spezialisten Europas. Als er zu Gast war in "SWR1 Leute" gab es so viele Fragen der SWR1-Hörer*innnen, dass er sie in der Sendung gar nicht alle beantworten konnte.

"Die Leber ist unser zentrales Reinigungsorgan. Die Vorstellung, ich könnte mit einer speziellen Diät eine Leberreinigung machen, ist leider naiv, auch wenn sie sich sehr geschickt vermarkten lässt" Was "verträgt" die Leber? Was die Leber toleriert: 10 Gramm Alkohol für die Frau, 20 Gramm für den Mann - das ist ein kleines Bier für die Frau und 0,5 Liter für den Mann. Und: nicht meinen, weil man ein schlanker Mensch ist, könnte die Leber nicht verfetten - ein Trugschluss: "Auch Schlanke können eine Fettleber haben", sagt der renommierte Experte und rät, alle 1 bis 2 Jahre die Leberwerte beim Arzt testen zu lassen. Und: wenn die Leber nicht "meckert" heißt das nicht, dass wir ihr einfach alles zumuten können: "Weil die Leber keine Schmerznerven hat, kann sie uns nicht Bescheid sagen, ob sie etwas mag oder nicht"