Dass die Fußball-EM in zwölf Stadien ausgetragen wird, erscheint immer unwahrscheinlicher. Bei der UEFA werden wohl derzeit vier Ersatzmodelle diskutiert. Demnach könnten die 51 Spiele vom 11. Juni bis 11. Juli nur in einer, in zwei bis drei, in fünf oder in zehn Städten in entsprechend vielen Ländern stattfinden.

»Also, ich bin mir sicher: die EM wird kommen. Und ich bin mir noch sicherer: ich werde sie diesen Sommer ganz bestimmt nicht brauchen.«

