Buchtipps der SWR1 Hörer:innen "Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus Das Buch erzählt die Geschichte eine Frau, die am Ende der 1950er in den USA Chemikerin ist und sich durchsetzen will und wird. Am besten hat SWR1 Hörer Klaus Müller aus Heidelberg gefallen, wie die Heldin die Welt aus einer wissenschaftlichen Perspektive sieht: "Es ist unglaublich lustig, erhellend, spannend, rührend wie sie sich durchsetzt, als Chemikerin, als Fernsehköchin (jetzt ein bisschen Natriumclorid...), als Wissenschaftlerin, als Mutter, die Ihrer Tochter immer einen schlauen Spruch ins Lunchpaket legt. Es ist auch ein bisschen ein Märchen. Ich konnte es kaum aus der Hand legen." "Broadway statt Jakobsweg" von Vince Ebert Eberts Autobiografie über seinen Aufenthalt mit seiner Frau in den USA fasziniert Peter Stenzel aus Ulm: "Packend mit physikalischen Einflüssen und auf den Punkt treffenden Anmerkungen über die Verhältnisse der deutschen zur amerikanischen Denke, fantastisch interpretiert, ein perfektes Urlaubsbuch, auch wenn man - so wie ich - keine großen Ambitionen zu diesem Land seit Trump hat." "Die Henkerstochter und der Fluch der Pest" von Oliver Pötzsch Claudia Esser aus der Schweiz nahe der Grenze zu Konstanz findet: "Spannend, was schon damals im Jahre 1679 alles darüber geschrieben wurde. Jedoch ist die Pest nur eine Ablenkung von einer Mordserie, die in Kaufbeuren passiert. Zudem hält der Autor auch Eindrücke und Sehenswürdigkeiten der heutigen Zeit im Buch zurück. Spannend und gut lesbar." "Alte Sorten" von Ewald Arenz Beate Conrad aus Schwäbisch Hall: "Die Geschichte von zwei unterschiedlichen Frauen: Sally, steht kurz vor dem Abitur, ist wütend auf alles und jeden und Liss ist eine Einzelgängerin, die einen alten Hof bewirtschaftet. Die beiden begegnen sich, als Sally ausreisst, in den Weinbergen und Liss nimmt Sally bei sich auf, ohne Fragen zu stellen. Bei der gemeinsamen Arbeit auf dem Hof kommen sie sich langsam näher. Ein wunderbares Buch, das ich genauso gerne gelesen habe, wie meine 19-jährige Tochter." "Kleine große Schritte" von Jodi Picoult Katharina aus Ludwigsburg empfiehlt "Kleine große Schritte" von Jodi Picoult: "Darin geht es im Großen und Ganzen um den Umgang mit Menschen anderer Hautfarbe. Eine dunkelhäutige Krankenschwester/Hebamme trifft auf ein eindeutig rassistisches Paar im Krankenhaus bei der Geburt deren Sohnes. Die Eltern verlangen vom Krankenhaus, dass diese ihren Sohn nicht anfassen darf. Es kommt, was kommen muss: Sie ist allein mit dem Kind und es kommt zum Herzstillstand. Der Junge stirbt. Für die Eltern ist klar, wer Schuld hat und die Hebamme wird angeklagt. Im Laufe des Buches wird aber immer mehr klar, dass nicht sie das Problem ist, sondern der allgemeine Umgang mit der anderen Hautfarbe in der Gesellschaft. Hier spielt die Geschichte in Amerika. Das Buch lag lange in meiner Schublade, aber als ich begann, es zu lesen, konnte ich nicht aufhören. Es rüttelt einen so auf und macht bewusst, wie gut es uns "weißen" Menschen eigentlich geht." "Stay Away From Gretchen" von Susanne Abel Für Marianne Bade aus Mannheim ist es das berührenste Buch, das sie dieses Jahr gelesen hat: "Es handelt von einer Familie, die vor den Russen aus Ostpreußen nach Heidelberg geflohen ist. Gretchen ist inzwischen eine ältere Dame mit einer beginnenden Demenz. Der Bogen zwischen gestern und heute lässt ahnen, was ihre Demenz begünstigt. Und er beschreibt, wie menschlich verwerflich die Politik auch noch 1950 war." "Schatten der Welt" von Andreas Izquierdo Für Ingeborg Duttlinger ist es das interessanteste und bezaubenste Buch seit Langem, "welches die Welt in Westpreußen vor und während des 1. Weltkriegs durch die Geschichte dreier junger Leute darstellt, die völlig unterschiedlich sind und sich kennenlernen. Izquierdo schreibt in einer Sprache, die zeigt, wie bezaubernd und reich sie ist. Obwohl teils schlimme Dinge passieren, verliert das Buch nie eine gewisse Heiterkeit. Es gibt einen Folgeroman, den ich mir unbedingt für den Restsommer besorgen muss: 'Revolution der Träume'. Total zu empfehlen!" "Kopf hoch Deutschland" von Hajo Schuhmacher Angelika kann das Buch in der aktuellen Zeit nur empfehlen: "Der Autor des Buches zeigt Beispiele auf, wie durch 'die Tatkraft mutiger unkonventioneller, fleißiger Typen' (Politiker) unserem Land mit einer guten Portion Optimismus wieder zu einem positiv denkenden Deutschland verholfen werden könnte. Und was ist schöner, als dass der Blick in die Zukunft trotz aller momentanen Hindernisse durch Menschen, die Probleme mutig anpacken und lösen wollen, ein bisschen positiver sein könnte?" "Strandgut" von Marcel Rusch Jochen und Mareike wollen mit ihrem Buchtipp eine Lanze für die Lyrik brechen. "Ein breites Spektrum an Gedichten, wir lesen sowas gerne am Strand, immer kleine Lektüre-Happen…super für den Urlaub."

Taylor Jenkins Reid: Daisy Jones & The Six

Die Band in diesem Buch ist zwar fiktiv, die Welt, in der die Musiker leben, aber echt. Die Geschichte spielt in den 70er Jahren und beschreibt den Aufstieg einer erst noch unbekannten US-Rockband bis hin zur Trennung. Geschrieben ist das Buch wie eine Dokumentation, mit Interviews der Bandmitglieder, Zeitzeugen und Freunden. Wer Bands der 70er Jahre mag, kann vielleicht erkennen, an welcher Gruppe sich die Autorin etwas orientiert hat, meint SWR1 Redakteurin Katharina Fuß.

Karin Kalisa: Fischers Frau

Eine Faserarchäologin aus Greifswald erkundet das Rätsel um einen geheimnisvollen alten Fischerteppich. Bestseller-Autorin Karin Kalisa hat in ihrem neuen Roman ein unbekanntes Kapitel deutscher Ostsee-Geschichte aufgeblättert. Eine märchenhafte Geschichte – wie eine laue Sommerbrise, aber trügerisch: Am Himmel brauen sich bereits erste Sturmwolken zusammen. SWR1 Redakteurin Silke Arning macht Lust aufs Lesen.

Lesetipps von Literaturkritiker Denis Scheck

Jochen Schweizer: Die Begegnung

"Dein eigener Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst" - so fasst es Jochen Schweizer auf dem Buchrücken zusammen. Der für seine Erlebnisgutscheine bekannte Unternehmer erzählt in seinem Buch "Die Begegnung" mit viel Lebensklugheit, was das Leben seiner Ansicht nach wirklich ausmacht und lässt damit tief in seine eigene Gefühlswelt blicken, findet Nicole Köster.

Der "Maria, ihm schmeckt's nicht"-Autor liefert mit "Der Markisenmann" erneut ein Buch über das Thema "Familie". Was wissen Kinder eigentlich über ihre Eltern? Wie waren sie in ihrer Jugend, was hat sie umgetrieben, welch große Liebe ist da womöglich auf der Strecke geblieben? Eine Buchempfehlung von Silke Arning.

Reinhard Kleist: Starman – David Bowies Ziggy Stardust

Reinhard Kleist gehört zu den besten Comic-Zeichnern Deutschlands. Zu seinem Schwerpunkt gehören Musiker-Biographien, darunter Nick Cave und Johnny Cash.

Jetzt hat er eine Biographie über David Bowie veröffentlicht - als Comic. Silke Arning über die außergewöhnliche Biographie.

Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

Eigentlich war Michael Hartung kein Held, kein Widerstandskämpfer in der DDR. Aber gegen Geld schreibt er die Geschichte um - und gerät in eine folgenschwere Zwickmühle. Nicole Köster weiß mehr.

Paul McCartney: The Lyrics

Ex-Beatle Paul McCartney veröffentlicht in einem opulenten Doppel-Band Liedtexte, Bilder, Fotos, Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben. Er erzählt von Siegen und Niederlagen - und gibt sehr viel Persönliches preis, findet Wolfgang Heim.

Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang

Dieser Roman führt in ein Land, in das man nicht so leicht reinkommt: Nordkorea. Ein von der Welt abgeschotteter kommunistischer Staat - und trotzdem entwickelt sich dort eine außergewöhnliche Liebe. Rainer Hartmann hat das Buch gelesen.

Ildiko von Kürthy: Morgen kann kommen

Vier Frauen befreien sich von toxischen Partnerschaften und nehmen ihr eigenes Leben in die Hand - zwischen loslassen und festhalten. Eine Buchempfehlung von Kristina Hortenbach.

Hendrik Bolz: Nullerjahre

Hendrik Bolz (alias Testo) hat über seine Jugend in den Nullerjahren Songs geschrieben, genau so heißt jetzt auch sein neues Buch. Jochen Stöckle über ein Buch, das keine leichte Kost ist.

Monsieur Vuong: Das Kochbuch

Das beste vietnamesische Restaurant Deutschlands befindet sich in Berlin. Es ist so bekannt, dass es mittlerweile sogar ein Buch darüber gibt. Rainer Hartmann weiß mehr.

Andreas Altmann: Bloßes Leben

Lappland, Sudan, Mumbai und Chicago, Kamelrennen und Himalajawallfahrten - Reporter Andreas Altmann treibt sein Interesse an anderen Menschen und ihren Geschichten an. Wolfgang Heim hat das Buch gelesen.

Donya Gilan & Isabella Helmreich: Resilienz

Alte Denk- und Verhaltensmuster bewusst durchdenken und verändern - das macht uns widerstandsfähiger. Den aktuellen Forschungsstand dazu fasst das Buch "Resilienz" zusammen: Was macht uns innerlich stark, wie kommen wir möglichst unbeschadet durch Krisen und wie gehen wir mit Belastung und Stress um? Stefanie Meinecke über die Fragen und Antworten.

Chloé Delaume: Das synthetische Herz

"Das synthetische Herz" ist ein sehr witziges Buch über Verführungstechniken, für die man mit fast 50 eigentlich schon zu alt ist. Es ist eine Satire über das Verblassen von Sehnsüchten, aber auch ein Roman über den Wert von Freundschaften und Schwesternschaften, die vor dem Abgrund bewahren. Rainer Hartmann über die Entdeckung aus Frankreich.

Martin Suter: Einer von Euch

Martin Suter aus der Schweiz - bekannt für seine Krimis - hat einen Roman über Fußball-Star Bastian Schweinsteiger geschrieben. Das Lustige dabei: Suter ist kein großer Fußball-Kenner - und Schweinsteiger ist kein Bücherfreund. Rainer Hartmann über das Buch, das trotzdem herausgekommen ist.

Peter Stamm: Das Archiv der Gefühle

Peter Stamm ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Der Autor aus der Schweiz schreibt ganz und gar nicht trocken, zumal sich seine Romane hauptsächlich um ein unerschöpfliches Thema drehen: Liebe und Leidenschaft. Rainer Hartmann aus dem SWR1-Team empfiehlt uns sein neues Buch, es heißt: "Das Archiv der Gefühle".

Weitere Buchtipps: