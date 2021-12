Seit 1989 gibt es die Mauer nicht mehr, die Ost- und Westdeutschland geteilt hat. Vorher wurden aber immer wieder Päckchen hin und her geschickt. Was war drinnen in den Weihnachtspaketen, die aus dem Westen zur Verwandtschaft in den Osten geschickt wurden? Und auch in denen, die aus der DDR in die Bundesrepubik Deutschland kamen?