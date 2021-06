Wir diskutieren und analysieren im SWR1 EM-Talk zusammen mit Ihnen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Den Live-Stream können Sie hier mitverfolgen:

Heimliche Bundestrainer, Fußball-Mamis und -Papis, Besserwisserinnen oder einfach die besten Fußball-Sprücheklopfer bekommen bei SWR1 die Bühne, die sie verdienen.

Mitreden beim Spiel Frankreich gegen Deutschland

Wie auch immer die deutsche Nationalmannschaft abschneidet bei der EM, ob haushoher Gewinn oder mageres Unentschieden: Nach jedem Spiel der DFB-Elf geht es in die knallharte Analyse-Runde. Am 16. Juni nach dem Spiel gegen Frankreich sind folgende Fußball-"Experten" und "Expertinnen" dabei:

Wer plaudert mit?

Sandrine Kirschenbilder und Claudio Paladini privat

Sandrine Kirschenbilder, SWR1 Hörerin geboren in Reims (Frankreich) wohnt heute in Stuttgart

Nominiert von ihrem Mann Rainer Graner mit folgender Begründung: Sandrine ist Französin, die auch beim Fußball alles besser weiß, sie wird das EM Spiel im Kreis ihrer deutschen Freunden ertragen müssen.



Erfahrung: Mein Vater hatte sich einen Sohn gewünscht, einen Fußballspieler, um mit ihm seine Leidenschaft als Unterstützer des berühmten Stade de Reims zu teilen. Als ich als Tochter zur Welt kam, hat er mich trotzdem dann zu den Spielen mitgenommen. Am Anfang war ich ca. 4 Jahre alt. Es hat sofort Spaß gemacht, mit Papa etwas allein zu unternehmen. Dann hat es auch Spaß gemacht, Fußball selber zu spielen. Ich habe eine große Familie mit vielen Onkeln und Vettern und wir haben im Sommer die EM oder WM zusammen angeschaut und auf die Ergebnisse getippt. Wir haben auch die Spiele nachgespielt (vor allem das Elfmeterschießen).



Es war immer ein gemeinsames und sehr kommunikatives Erlebnis. Als ich nach Deutschland im Jahr 2000 kam, bekam Fußball eine andere Dimension. Deutschland ist eine echte Fußballnation und 2006 war ein tolles Erlebnis ! Auch wenn ich seit langem nicht mehr mit meinen Vettern Fußball spiele, macht es nach wie vor Spaß internationale Spiele mit Freunden anzuschauen, und natürlich auch mit meinem Mann, der ein deutscher Fußballfan ist. Wenn Frankreich verliert, tröste ich mich mit einem deutschen Sieg. Wenn Deutschland verliert, denkt mein Ehemann eher an Scheidung …. Aber am Dienstag : France first!

Claudio Paladini, SWR1 Hörer aus Baden-Baden

Nominiert von seinem Kollegen René Agne aus Achern mit folgender Begründung: Unser Fahrer "Claudio Paladini"! Seines Zeichens Italiener - ohne jegliche Italienisch-Kenntnisse, außer in der Pizzeria. Kicker in der Kreisklasse B - den Sprüchen nach jedoch eher Bundestrainer. Golfspieler mit einem besseren Handycap als unser Kaiser Franz. Auf jeden Fall ein Unikat, der eure Runde sicher bereichert...

Erfahrung: 30 Jahre selbst gespielt. Ich war den anderen immer ein Schritt voraus und immer für ein Tor zuhaben!

Die beiden SWR1 Hörer:innen fachsimpeln mit der französischen Moderatorin Nathalie Licard, Fußball-Influencer Fabian Pecher und den Vieren steht natürlich SWR1 Fußball-Experte Jens Wolters zur Seite.