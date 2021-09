Der Reiz des Neubeginns

Alte Zelte abbrechen, neue aufbauen – das Leben in die Hand nehmen, statt ewig dem gleichen Trott zu folgen. Nicht viele Menschen haben den Mut dazu. Etwas Erreichtes aufzugeben, ist schwer. Vor allem, wenn man nicht genau weiß, was die Zukunft bringen wird.

Ein gutes Beispiel für Lebensmut und vor allem den Mut, Neues im Leben anzupacken, ist der 64jährige Jörg Kujack aus Baden-Baden. Er hat in seinem Leben die Weichen immer wieder neu gestellt.

»Ohne Risiko ist das Leben langweilig - ich hab' das eher als Spiel begriffen denn als Risikonummer«

Nach der Schule zog es Jörg Kujack zunächst in den Journalismus. Über Studium und Zeitung kam er Mitte der 1970er Jahre zum damaligen Südwestfunk als Redakteur und Moderator zur Popwelle SWF 3. Später wurde er Redakteur beim Stern unter Henri Nannen. Und obwohl es ihm dort gefiel, kam Kujack plötzlich auf die Idee, die Segel zu streichen und Pilot zu werden. Eine Stewardess, in die er sich damals verliebte, brachte ihn auf die Idee – und so wurde der Journalist zum Flugkapitän.

36 Jahre lang flog Kujack als Pilot durch die Welt

Die Drähte zu seinen Freunden aus der Zeit als Journalist riss aber nie ab. Ein Neubeginn mit Anker also. Natürlich gab es im Leben von Jörg Kujack auch private Umbrüche. Schicksalsschläge, Einflüsse von außen, die man nicht steuern kann. Kujack war es aber immer wichtig, die Kontrolle zu behalten. So wählte er den Zeitpunkt, in Rente zu gehen, selbst. Letztes Jahr war es soweit und klar: Auch hier kam wieder ein Neubeginn. Kujack schreibt jetzt Songs und singt. Zum Beispiel über Corona

Das Leben mit all seinen Facetten auskosten

...das will Jörg Kujack auch in Zukunft. Zeit für Familie und Freunde will er sich nehmen und für Leidenschaften, von denen er vielleicht noch gar nichts weiß. Bereuen tut er jedenfalls nichts. So lebt der gebürtige Bremer Jörg Kujack in Baden-Baden frei nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten: