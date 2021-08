Einen ganz besonderen Tag im Karlsruher Zoo haben wir den Gewinnern unserer Aktion "Der perfekte Tag" versprochen: Eine Privatführung mit vielen außergewöhnlichen Blicken hinter die Kulissen. Jetzt war es soweit! Gewinnerin Petra Buchmann aus Beuren-Balzholz auf der schwäbischen Alb durfte sogar die komplette Familie mitbringen: 4 eigene Kinder, Schwester Ina plus deren Kinder, Oma und Opa.

Ina hat sicher zu Hause auch schon das ein oder andere "hungrige Maul gestopft", wie man so schön sagt, aber sicher noch nie ein so riesiges: Flusspferd Kathy bekommt Brot, Bananen, Salat und "Eisbomben".

Zoodirektor Matthias Reinschmidt hat diesen Familienausflug auf einen ganz besonderen Rundgang im Zoo Karlsruhe mitgenommen - einen der ältesten Zoos in Deutschland. Er ist so etwas wie die "grüne Oase" mitten in der Stadt. "Ich als Chef habe den Schlüssel für alle Gehege und Bereiche. Petra und Familie dürfen also auch mitentscheiden, welchen Tieren wir besonders viel Aufmerksamkeit schenken", sagt Matthias Reinschmidt und zieht mit Familie Buchmann los. Erleben Sie diesen Nachmittag mit, hier, in unserer Bildergalerie.