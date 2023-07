Das Gewinnspiel zur SWR1 Aktion "Der perfekte Tag bei der Alpaka-Wanderung" findet in der Zeit vom 27. Juli bis 7. August 2023 statt. Das Gewinnspiel wird veranstaltet von SWR1 Baden-Württemberg.

1. Teilnahme

Über das Formular auf SWR1.de/bw kann man sich für die Aktion "Der perfekte Tag mit SWR1" bewerben.

2. Gewinn

Der Gewinn umfasst eine Wanderung mit Alpakas am Mittwoch, den 9. August 2023, für maximal 10 Personen.

3. Teilnahmeberechtigung, Einlösung des Gewinns

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmenden verlost. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Der/Die Gewinner:in wird im Radio-Programm SWR1 Baden-Württemberg über den Gewinn telefonisch benachrichtigt.

Wenn der/die Gewinner:in zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht, verfällt der Gewinn ersatzlos. Alle Kosten der Veranstaltung, die nicht ausdrücklich vom Gewinn umfasst sind, trägt der/die Gewinner:in für sich und alle anderen beteiligten Gäste selbst.

Wer am Gewinnspiel teilnimmt, nimmt zur Kenntnis, dass insbesondere wegen unvorhergesehener Umstände eine zeitliche Verlegung, ein Abbruch oder eine gänzliche Absage der Veranstaltung erfolgen kann. In diesem Fall erfolgt eine unverzügliche Information des/der Gewinners/Gewinnerin. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen kann SWR1 Baden-Württemberg nicht übernehmen.

SWR1 Baden-Württemberg wird die Veranstaltung programmlich begleiten. Alle Teilnehmenden sind sich im Klaren darüber und stimmen zu, dass sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, in dessen Rahmen sie zur Abbildung des Gewinnspiels im SWR1 Baden-Württemberg-Radioprogramm, auf swr1.de/bw, im SWR-Fernsehen und in diversen anderen Medien für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung stehen. Während der gesamten Aktion erfolgen Ton-, Film-, und Fotoaufnahmen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden hiermit einverstanden.

4. Sonstiges

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. SWR1 Baden-Württemberg ist berechtigt, die Daten des Gewinners/ der Gewinnerin sowie der entsprechend vertretungsberechtigten Person an seinen Kooperationspartner zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr.de/unternehmen/organisation/datenschutz-128.html.

SWR1 Baden-Württemberg behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 Baden-Württemberg zu.

Bezüglich der Bereitstellung des Gewinns haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

SWR1 Baden-Württemberg kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist Montag, der 7. August 2023 um 24 Uhr.