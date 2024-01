Der mysteriöse Song im Internet

Bei SWR1 hat das große Rätselraten angefangen: Wir suchen den Titel und Interpreten eines mysteriösen Songs, der vermutlich Anfang der 1980er Jahre in einer NDR-Radiosendung lief. Ein gewisser Darius hat ihn damals auf Kassette aufgenommen – und vergessen, sich den Bandnamen und den Titel aufzuschreiben. Können Sie uns weiterhelfen?

Der Titel des Youtube-Video sagt schon alles: »The most mysterious song on the internet«, der geheimnisvollste Song im Internet. Und ein bisschen stimmt das auch. Vor 13 Jahren haben Darius und seine Schwester diesen Song in ein Internetforum hochgeladen – mit Hilfe der Internetgemeinde wollten sie das Rätsel um diesen Song lösen.

Seit 13 Jahren gibt es keine Antwort. Oder besser gesagt: Nicht die richtige Antwort. Über 850 000 Aufrufe hat das Lied mittlerweile bei Youtube – und gerätselt wird auf russisch, spanisch, englisch, deutsch und in vielen weiteren Sprachen. Bisher ohne Erfolg. Bis jetzt nur falsche Fährten Was wir wissen: Irgendwann zwischen 1982 und 1984 hat der Moderator Paul Baskerville in der NDR-Radiosendung »Musik für junge Leute« diesen mysteriösen Song gespielt. Der Moderator kann allerdings nicht rekonstruieren, um welchen Song es sich handelt.

Shazam hat leider die falsche Antwort

Die Musikerkennungs-App Shazam hilft auch nicht weiter: Da wird behauptet, der Song sei von der Band Antwon01 – da hat nur leider jemand den falschen Titel und die falsche Band hinterlegt. Von vielen Seiten kommt die Vermutung, dass es sich um eine deutsche Band handelt – der Akzent des Sängers könnte darauf hindeuten.

Helfen Sie uns beim Raten

Vielleicht kennen Sie ja Menschen, die Anfang der 80er Jahre musikalisch unterwegs waren? Oder die sich mit der Postpunk- und New Wave Szene der 80er Jahre auskennen. Dieses Rätsel wartet nur darauf, gelöst zu werden!

Den Song auf Youtube anhören! Hier klicken...