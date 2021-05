Sand, Geröll, Gebirge. Heute kaum vorstellbar: vor Jahrtausenden sind Elefanten durch die Sahara getrampelt und Menschen in Teichen schwimmen gegangen. Wüsten verändern sich. Wirkt der Klimawandel wie ein Turbo auf sie? Und wer will wirklich noch mit Kamelen durch die Wüste zu ziehen? In Folge 14 unseres Podcasts wird's heiß. Mit dabei: der Wüstenexperte und Fotograf Michael Martin mehr...