Dave Grohl "Der Storyteller. Geschichten aus dem Leben und der Musik"

Zwei Mal ist er inzwischen in der Rock’n’Roll Hall of Fame vertreten - Dave Grohl. Zum einen natürlich mit Nirvana und seit ein paar Tagen auch mit den Foo Fighters. Aber Dave Grohl ist nicht nur Drummer, Gitarrist und Sänger, sondern auch Autor. „The Storyteller“ heißt sein Buch, natürlich eine Autobiographie. Bei so einem erfolgreichen Musiker, der schon so viel erlebt hat, fragt man sich doch vor allem: Warum erst jetzt, Patrick Schütz aus der SWR1-Musikredaktion?

Ganz einfache Erklärung. Dave Grohl hatte vorher einfach keine Zeit. Bei ihm jagt ein Projekt das Nächste. Und sobald es irgendwie um Musik geht, hat das bei ihm gefühlt immer Vorrang, wofür man ja als Fan eigentlich auch immer dankbar ist. Dazu dann noch die ständigen Touren, Studiotermine, Fernsehauftritte etc. da gab’s dann in den letzten Jahren einfach nicht die Zeit, mal in Ruhe ein Buch zu schreiben. Obwohl er die Geschichten eigentlich schon ganz lange im Kopf hatte. Als dann die Pandemie kam und auch im Leben von Dave Grohl erstmal ne Vollbremsung reingehauen wurde war es dann soweit. Endlich in Ruhe mal die ganzen Geschichten runtertippen. Von seinem ersten Auftritt überhaupt in einem Jazzclub am Geburtstag seiner Mutter. Ganz viele bewegende und unterhaltsame Geschichten. Komprimiert auf knapp 500 Seiten.

Dave Grohls Vater war Journalist und Autor. Von ihm hat Dave Grohl das Talent Geschichten zu erzählen, sagt er. Aber wie erzählt uns denn Dave Grohl „seine“ Geschichte?

Vor allem sehr emotional. Da wird auch mal munter vor sich hingeflucht. Da liest man dann nix von einem „belegten Brot mit Spiegelei“, sondern einem „Motherfucking Eier-Sandwich“. Also man hat auch beim Lesen das Gefühl, dass da wirklich Dave Grohl zu einem spricht, das fand ich sehr schön. Das gelingt ja auch nicht bei jeder Biographie. Außerdem fand ich es persönlich toll, dass die Geschichten nicht rein chronologisch abgearbeitet werden, sondern eher nach Anekdoten. Eine davon zum Beispiel, wie er Schlagzeugspielen gelernt hat, nämlich eigentlich gar nicht. Dave Grohl hatte in seinem Leben nur eine einzige Unterrichtsstunde und hat sonst einfach zu Hause auf Kissen rumgetrommelt. Und bringt jetzt trotzdem seiner kleinen Tochter Harper das Schlagzeugspielen bei. Er erzählt zum Beispiel auch die Geschichte, wie er mit Mitte 20 plötzlich der Schlagzeuger von Iggy Pop wurde oder wie er wegen eines Schulballs ganz spontan von Australien nach Amerika geflogen ist. Traurig wird’s aber natürlich auch mal, wenn Dave Grohl zum Beispiel davon erzählt, wie er den Tod seines Freundes Kurt Cobain verarbeitet hat. Das war übrigens der letzte Teil des Buches den er geschrieben hat Alles sehr verrückt, sehr schön und vor allem sehr viel Dave Grohl.

Also ganz viele Musikanekdoten und auch persönliche Geschichten von Dave Grohl, dem Mr. Nice Guy des Rockbusiness. Bunt und liebevoll erzählt in seiner Autobiographie - The Storyteller.