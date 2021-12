"Music was my first love and it will be my last." Musiker und Sänger John Miles stirbt im Dezember mit 72 Jahren. Unvergessen: sein Auftritt beim SWR1 Hitparaden-Finale 2018 in der Stuttgarter Schleyer-Halle. Wer seinen Auftritt nochmal sehen möchte, einfach weiter unten klicken.