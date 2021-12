Am Montag, den 13. September 2021, sind die Schulferien vorbei bei uns in Baden-Württemberg und alle hoffen, dass das kommende Schuljahr endlich wieder so normal wie möglich über die Bühne gehen wird. Ein paar Dinge müssen die Schülerinnen und Schüler aber weiterhin beachten. Und was das ist, weiß Knut Bauer aus der SWR1-Redaktion Landespolitik.