SWR1-Hörerin Sibylle Mutschler aus Metzingen hat mit diesem Bild den Stein ins Rollen gebracht: "ein Bild von letzter Woche früh morgens 7 Uhr vor der Arbeit auf dem Rossfeld in Metzingen mit Hündin Sini. Viele liebe Grüße und hoffentlich damit einen glücklichen Moment in diesen schwierigen Zeiten". Und dann kamen jede Menge schöner Bilder von Ihnen - einfach weiterblättern in unserem Glücks-Album...

