Die World Professional Darts Championship ist die Weltmeisterschaft der "Pfeilewerfer". Sie steht für verrückte Verkleidungen (und jede Menge Bier...) und ist für viele Fans eine willkommene Abwechslung zum Fußball.

Wann ist die Darts-WM?

Die Darts Weltmeisterschaft beginnt am 15. Dezember 2020 und wird zum 28. Mal ausgetragen, das Finale findet am 3. Januar 2021 statt. Die WM hat übrigens jedes Jahr krasse Einschaltquoten: Beim letzten Mal schauten in der Spitze 2,22 Mio Menschen zu, das Finale haben 1,59 Mio Zuschauer verfolgt. (Quelle Sport1)

Man spricht das ’s’ bei Darts,

weil es der Plural vom englischen Wort für ’Pfeil’ ist.

Das sind die Darts-Spieler

Gleich am ersten Abend ist Titelverteidiger Peter "Snakebite" Wright am Start. Der Schotte trifft auf den Sieger der Partie Steve West gegen Amit Gilitwala. Max "Maximiser" Hopp gilt als größtes deutsches Darttalent und steigt einen Tag später gegen den Australier Gordan Mathers ins Turnier ein. Am selben Abend tritt auch Lisa "The Lancashire Rose“ Ashton an. Und der deutsche Nico Kurz spielt am 19. Dezember sein erstes Match, Gabriel Clemens ist auf Platz 31 der Weltrangliste und hat zunächst ein Freilos.

Was ist eigentlich dieses "Ally Pally"?

Seit Dezember 2007 findet die Darts-WM im "Alexandra Palace", kurz "Ally Pally", im Norden von London statt. Der Darts-Palast vereint beeindruckende Architektur und eine lange Tradition. Und, ganz wichtig: für die Darts-Fans ist er ein Platz voller Emotionen. Veranstaltet wird die WM von der Professional Darts Corporation (PDC).

Wer hat letztes Jahr gewonnen?

Der Schotte Peter Wright hat die WM 2020 gewonnen - sein erster Sieg. Im Finale hat er sich mit 7:3 gegen den Niederländer Michael van Gerwen durchgesetzt. England, Schottland, Niederlande und Kanada sind bislang die einzigen Länder mit einem Darts- Weltmeister.

Was sind die Spielregeln bei Darts – grob erklärt?

Einfach den Pfeil in die Mitte werfen – oder gibt es da doch noch mehr zu erklären? Oh, ja! Der rote Kreis in der Mitte gibt 50 Punkte und wird "Bulls Eye" genannt. Der grüne Kreis gibt 25 Punkte. Wird der äußere Ring der Dartscheibe (Double) getroffen, wird die Punktezahl doppelt gewertet und der innere Ring (Triple) bringt die dreifache Punktzahl. Noch mehr Punkte als das "Bull’s Eye" gibt die "Dreifache 20" (Triple 20) mit 60 Punkten. Bei drei Würfen kann also die Höchstpunktzahl 180 erreicht werden.

Jeder Spieler beginnt mit 501 Punkten. Die geworfenen Punkte werden von 501 abgezogen. Der Spieler, der als erster Null erreicht, gewinnt das "Leg". Wer drei "Legs" für sich entscheidet, gewinnt einen "Satz". Jeder Wurf wird gezählt. Für die Teilnehmer wird es von Runde zu Runde schwieriger, weiterzukommen. Weltmeister wird, wer im Finale sieben Sätze gewinnt.

Warum verkleiden sich alle bei der Darts-WM?

Mehr als die Hälfte der Zuschauer tragen ein Kostüm. Doch warum? Obwohl die Veranstalter oder Spieler nicht dazu aufgerufen haben, hat sich dieser Trend durchgesetzt. Angefangen hat es mit ein paar Sonnenbrillen und Hüten. Daraus wurde eine regelrechte Bewegung. Die Fans verkleiden sich und feiern den Sport. Das beste Kostüm erhält sogar einen Preis. Reichlich Bier darf dabei auch nicht fehlen.

Darts in Zeiten von Corona?

Ja, aber ohne Publikum - die Verantwortlichen waren ziemlich erbost über diese kurzfristige Entscheidung. Ursprünglich war erlaubt, dass unter festgelegten Hygiene-Bedingungen pro Session 1000 Fans in den Alexandra Palace dürfen. Bis zum 15.12. war das auch so, dann kam das Verbot: die WM muss vor leeren Rängen stattfinden - ganz ohne Publikum.

Aber auch ohne eine vollbesetzte "Ally Pally" bleibt die Dartweltmeisterschaft sehenswert. Insofern: einfach verkleiden und zu Hause am TV oder im Internetstream mitfiebern.