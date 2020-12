per Mail teilen

Jeder Mensch in Baden-Württemberg soll nach und nach die Möglichkeit bekommen, sich gegen die Erkrankung mit Covid-19 schützen zu lassen.

Über das ganze Land verteilt gibt es Impfzentren und mobile Impfteams, rund 10 Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa starten bei uns auch die ersten Impfungen gegen das Virus. Dieses "nach und nach" aber ist das, was die Menschen immer noch verunsichert, denn es sind Fragen offen - wir stellen sie Professor Thomas Mertens. Er ist Virologe und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (RKI).