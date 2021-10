Den Freedom-Day gab es in Deutschland noch nicht, also den Tag, an dem es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt, aber es gibt inzwischen schon wieder einen ganzen Haufen Freiheit zurück und man könnte denken, dass wir die so gut ausnutzen, wie es eben geht und dann stellen aber manche Menschen fest: Auch Freiheit muss man wieder lernen. Stefan Schlegel lässt sich dazu von der Weisheit der Straße beraten.