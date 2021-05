Monatelang war wegen Corona alles dicht und außer wandern oder radeln war nicht viel möglich. Jetzt tut sich aber etwas. Einige beliebte Ausflugsziele in Baden-Württemberg öffnen wieder – mit Einschränkungen und Hygienekonzept.

Ob tierisch, mit Kultur oder in Aktion: Wie Sie die kommenden Tage Ihre Freizeit verbringen können, erfahren Sie hier.

Affenberg Salem

Pressestelle Affenberg Salem

Dieses beliebte Ausflugsziel öffnet am Samstag, den 22. Mai 2021 unter Auflagen: Einlass nur für geimpfte, getestete und genesene Personen, außerdem gilt Maskenpflicht und es wird kein Popcorn verkauft. Zu sehen gibt es 200 Berberaffen in einem 20 Hektar großen Wald, außerdem sind Storche und Damwild zu bewundern. Weitere Infos finden Sie hier.

Europapark Rust

Der Europapark öffnet schon am Freitag, den 21. Mai 2021, weil er Modellprojekt sein darf, in enger Abstimmung mit dem Ortenaukreis und dem Land Baden-Württemberg. Geöffnet werden Attraktionen, Hotels, Camp Resort und die Gastronomie. Die Wasserwelt Rulantica bleibt aber erst einmal zu. Zum Eintritt muss man berechtigt sein, also: getestet, geimpft oder genesen. Aktuelle Infos finden Sie hier.

Tripsdrill

Der Freizeitpark in Cleebronn will auch Modellregion werden – bis jetzt können Sie aber nur das Wildparadies besuchen. Der Erlebnispark und das Natur-Resort bleiben noch geschlossen. Alle Öffnungsdetails finden Sie hier.

"Kultur im Freien" in Herrenberg

Kultur gibt’s endlich auch wieder: In Herrenberg hat wieder die "Kultur im Freien" auf dem Marktplatz geöffnet. Hier sind die Zugangsvorraussetzungen wie bei den anderen Freizeitangeboten auch: getestet, geimpft oder genesen. Dann können Sie aber Konzerte, Comedy, Kabarett und Magie erleben. Viele weitere Infos finden Sie hier.

Schifffahrt auf dem Bodensee

dpa Bildfunk Patrick Seeger

Die Weiße Flotte ist seit dem 20. Mai 2021 wieder täglich zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen unterwegs. Das teilte die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein mit. Jeden Tag werden drei Verbindungen in beide Richtungen angeboten, am Sonntag sogar vier. Die Schiffe halten an allen deutschen und Schweizer Stationen auf dem Weg von Schaffhausen über Konstanz bis nach Kreuzlingen. Essen und Trinken müssen Gäste weiter selbst mitbringen, denn die Bordgastronomie soll erst wieder am Pfingstmontag, den 24. Mai 2021 öffnen, so die Schweizer Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein.

Wie es insgesamt mit der Schifffahrt auf dem Bodensee weiter gehen soll, will der Dachverband, die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein, am Freitag, den 21. Mai 2021 bekannt geben. Aktuelle Infos finden Sie hier.

Gartenschau Lindau und Landesgartenschau in Überlingen

Die Gartenschau Lindau hat seit Donnerstag, den 20. Mai 2021, für Besucher wieder geöffnet. Je nach Inzidenz dürfen zwischen 2.500 und maximal 4.000 Besucher am Tag auf das 5 Hektar große Areal. Auch hier gilt: negatives Testergebnis und Maske sind Pflicht. Die Schau mit insgesamt 40 Ausstellern soll außerdem länger laufen als ursprünglich geplant. Weitere Details finden Sie hier.

Schon seit Ende April hat die Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee geöffnet. Wer sie genießen will, braucht einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Tickets müssen vorab online gebucht werden. Viele Infos dazu finden Sie hier.

Schwarzwälder Freilichtmuseum

picture-alliance / Reportdienste Helga Lade Fotoagentur GmbH | Klaus Baier

Den Vogtsbauernhof dürfen Sie ab Samstag, den 22. Mai 2021 wieder besuchen und erleben, wie die Menschen im Schwarzwald bis vor 600 Jahren gelebt, gearbeitet und gewohnt haben. Einzelheiten zu Eintritt und Hygienemaßnahmen finden Sie hier. Auch das Freilichtmuseum Beuren steht in den Startlöchern und hofft, unter denselben Auflagen bald öffnen zu können. Details zur Öffnung gibt es hier.