Corona am Arbeitsplatz: So wird 3G in BW umgesetzt

Künftig muss Jede:r am Arbeitsplatz geimpft, genesen oder getestet sein. Aber wer kontrolliert das und welche Konsequenzen gibt es? So wird 3G in BW umgesetzt.

Vom 24. November an muss jeder Mensch am Arbeitsplatz geimpft, genesen oder getestet sein. Das sieht das umstrittene Infektionsschutzgesetzt von SPD, Grüne und FDP vor, dass Bundestag und Bundesrat beschlossen haben. Sowohl für Ungeimpfte als auch für Arbeitgeber:innen wird die neue Regelung aufwändig. SWR1 Moderatorin Petra Klein hat mit Stefan Wolf darüber gesprochen, er ist Vorstandschef beim Automobil-Zulieferer Elring-Klinger in Dettingen a.d. Erms und Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Vier Antworten Neues Infektionsschutzgesetz: Wie soll 3G am Arbeitsplatz kontrolliert werden? Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt. Welche Folgen hat dies für Betriebe und Beschäftigte? mehr... Wie wird 3G am Arbeitsplatz in BW kontrolliert? Laut Wolf dürfen Arbeitgeber:innen mit dem Gesetz den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen und auch speichern. Ist das erfolgt, müssen künftig nur Ungeimpfte täglich kontrolliert werden, beispielsweise von einem externen Dienstleister. Zwei Tests in der Woche stelle der Arbeitgeber, die restlichen drei müssten sich Menschen ohne Impfung eigenständig besorgen. Was passiert, wenn Ungeimpfte keinen Corona-Test vorzeigen? Weigern sich Ungeimpfte, einen negativen Corona-Test vorzuzeigen, drohen Konsequenzen. Denn dann kann der jeweilige Arbeitnehmende seine vertraglich festgelegte Tätigkeit nicht ausführen. Das kann zu Gehaltsausfällen, einer Abmahnung oder sogar zu einer Kündigung führen. Der Verband Gesamtmetall empfiehlt seinen Mitgliedsunterehmen, die Regelung umzusetzen.