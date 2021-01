per Mail teilen

Täglich hören und verwenden wir die vielen Abkürzungen, die es rund um Corona gibt. Aber was bedeuten sie? Wir erklären die wichtigsten. Dann können Sie die Informationen des RKI (Robert Koch Institut) und der WHO (World Health Organization) besser verstehen.

Covid-19

Jeder verwendet den Begriff - aber die wenigsten wissen wofür er eigentlich steht. Covid-19 ist eine aus dem Englischen stammende Abkürzung für "Corona Virus Disease 2019" - also "Corona Virus-Krankheit 2019".

SARS-CoV-2

Häufig kommt es zu Verwechslungen, was genau der Unterschied zwischen Covid-19 und SARS-CoV-2 ist: Covid-19 ist der Name für die Krankheit, während SARS-Cov-2 den Erreger bezeichnet. SARS-CoV-2 kommt ebenfalls aus dem Englischen und bedeutet "Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2". Übersetzt heißt das "Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus Typ 2".

mRNA

Der Impfstoff wurde mithilfe einer neuartigen Technologie auf mRNA-Basis entwickelt. mRNA, auch messengerRNA genannt, bedeutet übersetzt und ausgeschrieben "Boten-Ribonukleinsäure". Wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert, hören Sie hier:

FFP2

Die "Maske" ist ja schon zu einem Alltagsgegenstand geworden. Aber was heißt FFP eigentlich? Ausgeschrieben bedeutet FFP "filtering face piece", zu deutsch "partikelfiltrierender Atemschutz". Es gibt sie in mehreren "Schutzklassen". Die Zahl hinter dem "FFP" (z.B. FFP2) steht dabei für die Klasse der Maske: mit aufsteigender Zahl steigt auch der Schutz, den die jeweilige Maske bietet.

Übrigens: N95, das Pendant zur FFP2-Maske, setzt sich wie folgt zusammen: Das N bedeutet, dass die Maske nicht beständig ist gegenüber öligen Aerosolen (kleinste ölhaltige Tröpfchen in der Luft). Die Zahl 95 steht dafür, dass 95% der in der Luft befindlichen Partikel abgewiesen werden, die größer als 0,3 µm sind. Zum Vergleich: ein menschliches Haar ist zwischen 50 und 70 Mikrometer dick. Wichtig zu wissen ist, dass es dabei nicht nur darauf ankommt, wie groß die Zwischenräume im Gewebe der Maske sind - die Schutzwirkung entsteht auch dadurch, dass sich Aerosole und Staubteilchen an den Fasern selbst verfangen.

MNS

Was klingt wie eine Krankheit, bedeutet ausgeschriebenen lediglich "Mund-Nasen-Schutz". Dieser ist seit vergangenem April an vielen öffentlichen Plätzen verpflichtend und wird daher der Schnelligkeit wegen mit MNS abgekürzt.

AHA + L + C

Die AHA-Regel kennen Sie inzwischen sicherlich: Abstand halten - Hygieneregeln befolgen - Alltagsmaske tragen. Aber die Regel wurde kürzlich um die Buchstaben L und C verlängert. Diese sollen auf das Lüften und die Corona-Warn-App hinweisen, die ebenfalls genutzt werden sollen.

PCR-Test

PCR ist kurz für den englischen Ausdruck "polymerase chain reaction", zu deutsch Polymerase-Ketten-Reaktion. Der PCR-Test wird nicht nur zur Diagnostik von Infektionskrankheiten, wie bei dem aktuellen Virus, verwendet, sondern dient ebenfalls zur Klärung von Erbkrankheiten und genetischen Fragestellungen.