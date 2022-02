Christina Hübl, LichtBlick Seniorenhilfe

per Mail teilen

Auch wenn's nicht gleich einleuchtet: Das Thema Altersarmut geht uns alle an in Baden-Württemberg. Denn: Es kann jede und jeden treffen.

Sie können sich die hohen Mieten nicht mehr leisten, müssen am Einkauf knapsen und nehmen kaum mehr am Leben teil. Und richtig schlimm ist: mitbekommen soll es am besten auch niemand. Rentnerinnen und Rentner schämen sich für ihre Armut, und das obwohl sie ein ganzes Leben lang gearbeitet haben.

Wir haben mit Christina Hübl gesprochen, von LichtBlick Seniorenhilfe, die Menschen bei Altersarmut helfen - und sie gefragt, welche Hilfen sie anbieten?