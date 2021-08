Urlaub zu Hause mit viel Freiheit - Camping ist dieses Jahr noch gefragter als sonst. Möglichkeiten gibt es viele. Mit dem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil.

Baden-Württemberg steht wegen der Corona-Pandemie als Urlaubsziel hoch im Kurs. Außerdem liegen Ferien auf dem Campingplatz voll im Trend. Doch sollten Sie sich vorher anmelden und einen Platz reservieren - oder sich zumindest vorab informieren, ob noch etwas frei ist. Ein Anruf beim Campingplatzbetreiber reicht oft schon aus.

»Einfach drauf los zu fahren ist kein guter Tipp.«

Wohnmobil, Wohnwagen oder Camper?

Bevor Sie in den Camping-Urlaub starten, steht die Wahl des für Sie passenden Gefährts an. Betonung auf "für Sie passend". Dabei geht es nicht nur um Anschaffungs- oder Mietkosten. Es ist auch eine Frage des Komforts und die Art des Urlaubs. Außerdem bitte vorher checken, ob Sie mit Ihrem Führerschein das ausgesuchte Wohnmobil überhaupt fahren dürfen. Und klären Sie, ob es ein Mindestalter für die Anmietung gibt.

Sie sollten sich auch bewusst sein, dass Urlaub mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen kein Luxusurlaub ist. Reise-Experten treffen in letzter Zeit häufig auf Kunden, die falsche Vorstellungen haben:

»Ich glaube nicht, dass alle wissen, dass Camping kein All-Inclusive-Urlaub ist, aber das lernen Sie schon - wenn Sie dann doch selbst kochen müssen.«

Hauszelt oder "Glamping"?

Campingurlaub ist vielfältig: vom Ultraleichtzelt bis zum glamourösen Luxus-Camping, dem sogenannten "Glamping". Da ist dann die Klimaanlage nicht die geöffnete Zeltfront. Wir begleiten zwei Familien auf zwei ganz verschiedenen Wegen zum Camping-Glück

Der Reiz der himmlischen Ruhe

Keine Nachbarn, kein Lärm, kein Komfort: einfach Stille. Wildcamping klingt so schön, aber grundsätzlich gilt für eine Nacht im Freien: Wildes Campen ist in Deutschland generell verboten, also nicht nur in Naturschutzgebieten.

So abwechslungsreich ist Baden-Württemberg

Alte Burgen und schöne Schlösser, glasklare Seen und erfrischende Flüsse, hohe Berge und verträumte Täler oder große weitläufige Wiesen. Unser Bundesland ist so vielfältig. Egal, ob Sie im Schwarzwald oder auf der Alb wandern oder im Bodensee baden wollen. Oder vielleicht doch in der Rheinebene oder durch Hohenlohe mit dem Rad fahren?

Es gibt so viele Möglichkeiten Baden-Württemberg zu erleben und jeder Region hat Ihre ganz besonderen Reiz und tolle Campingplätze...

Welche Corona-Regeln gelten auf den Camping-Plätzen?

Bei Inzidenzen unter 100 sind (Stand Mitte Juli 2021) laut "Bundesverband Campingwirtschaft in Deutschland" alle Campingplätze geöffnet. Jedes Bundesland hat aber gesonderte Regeln, die Sie aktualisiert auf der Webseite des BVCD finden. So gibt es in Baden-Württemberg zum Beispiel bei Inzidenzen unter 35 keine besonderen Vorschriften, während zwischen 35 und 100 ein Corona-Test bei der Anreise und alle 3 Tage notwendig ist. In Bayern hingegen wird bei Inzidenzen unter 50 ein negativer Test bei Ankunft (Genesene/Geimpfte befreit) fällig, außerdem herrscht FFP2 Maskenpflicht und Kontaktdatenerfassung.