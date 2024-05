per Mail teilen

Wo andere nur davon reden, packt Maia Seminara aus Radolfzell an: die 18-Jährige organisiert in ihrem FSJ ein riesiges Musikkonzert mit zwei Orchestern.

Einfach machen! Das ist das Motto der 18-jährigen Radolfzellerin Maia Seminara. Sie hat alleine ein riesiges Konzert von Kammer- und Blasorchester organisiert! Musik ist das Leben von Maia. Seit sie sieben ist spielt sie Cello, im Kammerorcherster der Radolfzeller Musikschule ist sie die Solocellistin.

Für mich bedeutet Musik sehr viel. Es ist eine Möglichkeit sich auszudrücken. Es ist generell eine große Leidenschaft von mir.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Im Rahmen ihres freiwillig sozialen Jahres (FSJ) an der Städtischen Musikschule und im Kulturbüro der Stadt Radolfzell, kommt Maia auf die Idee, erstmals das Kammerorchester gemeinsam mit dem Jugendblasorchester auftreten zu lassen.

Aber 100 verschiedene Musiker:innen gemeinsam in einem Konzert? In einer Konstellation, die es so vorher nicht gab? Für Maia kein Problem, sondern eine Herausforderung. Die Musikschule nimmt die Idee sofort begeistert auf.

Eine der letzten Proben vor dem ersten gemeinsamen Auftritt des Kammerorchesters und des Jugendblasorchesters der städtischen Radolfzeller Musikschule. SWR

Weil das die Idee unterstützt von Musikschule, die ich sowieso habe. Dass halt einfach so viele Leute wie möglich zusammen was machen. Und ja – jetzt sitzen da 100 Leute beieinander, die gemeinsam Musik machen. Besser geht es doch nicht, oder?

Aber was sollten die beiden Orchester denn gemeinsam spielen? Klassische "klassische" Musik? Bekannte Popsongs? Nein – für Maia war klar: es muss Filmmusik sein. Diese bietet sich bei dieser außergewöhnlichen Konstellation der Musiker und der Anzahl der Musiker:innen definitiv an.

Lieterin der Musikschule Christina Burchardt, Maia Seminara und Dirigent des Jugendblasorchesters Kuno Rauch SWR

Während die Musiker mit ihren Proben beginnen, beginnt auch für Maia die Arbeit: sie designt Flyer und Plakate, bestellt Noten, plant den Ablauf und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Bonus: sie hat sogar einen Fördergeldantrag bei der Baden-Württemberg Stiftung gestellt, der auch bewilligt wurde.

Das Konzert "Filmklassik in Concert" der Musikschule Radolfzell findet am 8. Mai 2024 um 20 Uhr im Milchwerk statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen und gehen an den Freundes- und Förderkreis der Musikschule.