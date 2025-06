Burnout und Boreout - überfordert von der Arbeit, dem Beruf und dem Leben?

In dieser Folge geht es um das Thema: Burnout und Boreout - überfordert und ausgebrannt, von Beruf und/oder Leben? Wir schauen uns an: Woher kommt das Ausgebrannt sein – das Burnout. Und was können wir dagegen tun? Warum fällt uns auf der anderen Seite Langeweile so schwer? Was führt bei uns Menschen zum Boreout? Können wir aus dem Teufelskreis raus – können wir uns lösen von den Erwartungen in unserer Gesellschaft? Und was hat unser Hirn damit zu tun? Darum dreht es sich in unserer fünften Therapie-Sitzung.