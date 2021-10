Weihnachtsgeschenkideen für jedes Alter

Der Autor Arno Luik, dessen Vater selbst bei der Bahn als Bahnvorsteher angestellt war, attestiert in seinem neuen Sachbuch "Schaden in der Oberleitung", der Deutschen Bahn einen desolaten Zustand. Ein Buch, das den Finger in die Wunde legt und akribisch die Machenschaften in der Bahn aufarbeitet. mehr...