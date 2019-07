Buchtipps in Schmidts Samstag Krimis im Literarischen Quadrat

Das Literarische Quadrat in Schmidts Samstag möchte sowohl Krimi-Fans als auch Krimi-Skeptiker überzeugen und stellt drei packende Geschichten vor: einen Klassiker, der in Paris spielt, eine Mischung aus Fantasy und Mordgeschichte, die in London angesiedelt ist und schließlich noch eine wahre Geschichte, die sich in der frühen Filmwelt Hollywoods ereignet hat und sich um einen Privatdetektiv dreht, der eigentlich aus Mannheim stammt.