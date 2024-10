Herbst und Winter, Advent und Weihnachten – wir empfehlen euch 12 Bücher, die ihr unbedingt lesen solltet und die sich perfekt als Weihnachtsgeschenk eignen.

Der Buchtipp "Älternzeit", "Das Pubertier" oder "Der Markisenmann" - das alles sind Bücher von Jan Weiler - Bestseller allesamt - denn Jan Weiler ist ein Garant für glänzende Unterhaltung: kurzweilig, witzig und meistens voller kluger Beobachtungen. Jetzt ist gerade sein neuer Roman erschienen. "Munk" heißt er. Der gleichnamige Held der Geschichte - Peter Munk - rollt eines Tages ganz ahnungslos einer Katastrophe entgegen. Silke Arning aus dem SWR1 Team erzählt uns, was passiert. (Heyne-Verlag, 380 Seiten, gebunden: 24 Euro, eBook: 19,99 Euro)

Rau - wild - und schwebend. Kaum jemand würde auf die Idee kommen, SO die Nachkriegszeit in Deutschland zu bezeichnen. Eher als grau und trist. Es ist einem Buch zu verdanken, dass wir einen ganz neuen Blick bekommen auf die Jahre um 1950 in Deutschland - und dem Autor Harald Jähner, der an der Uni Freiburg zum Historiker wurde. "Wolfszeit" heißt sein Sachbuch, das sich fast wie ein Roman liest und super-spannend ist, findet Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. (Rowohlt-Verlag, 480 Seiten, Taschenbuch: 16 Euro, eBook: 14,99 Euro)

Dieses Buch lässt niemanden kalt. Es ist ein Roman über die Jagd auf Tiere. Genau gesagt: Über die Trophäen-Jagd in Afrika. "Ein Roman, den man nicht vergisst", sagen die, die ihn gelesen haben. Und nicht losgelassen hat dieses Buch auch Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. Er stellt uns den Roman mit dem Titel "Trophäe" vor - geschrieben von der flämischen Autorin Gaea Schoeters. (Zsolnay-Verlag, 256 Seiten, gebunden: 24 Euro, eBook: 17,99 Euro)

Hape Kerkeling kennen wir als den lustigen Kerl aus dem Fernsehen. Der auch schon viele Bücher geschrieben hat, die zum Teil verfilmt wurden, wie: "Der Junge muss an die frische Luft" oder "Ich bin dann mal weg". Jetzt gibt es ein neues von ihm: "Gebt mir etwas Zeit". Hape Kerkeling hat sich auf Ahnenforschung begeben. (Piper-Verlag, 368 Seiten, gebunden 24 Euro, eBook: 19,99 Euro)

Der neue Roman von Rocko Schamoni ist ein Bestseller mit dem Namen "Pudels Kern". Wer jemals in Hamburgs legendärem Pudelclub war, weiß damit gleich etwas anzufangen - und auch mit Rocko Schamoni, der den Club lange gemeinsam mit Schorsch Kamerun von den "Goldenen Zitronen" betrieben hat. SWR1 Moderatorin Nicole Köster hat Pudels Kern gelesen und war begeistert... (Carl Hanser Verlag, 304 Seiten, gebunden: 26 Euro, eBook: 19,99 Euro)

Wer je seinen Heimatort verlassen hat, um sich woanders ein eigenes Leben aufzubauen, der wird sich in dem Roman "Kosakenberg" von Sabine Rennefanz wiederfinden. Wie ist das, wenn man die Provinz hinter sich lässt? Warum Kosakenberg nicht irgendein Ort und das Buch sehr lesenswert ist, erzählt uns SWR1 Moderatorin Nicole Köster. (Aufbau-Verlag, 222 Seiten, gebunden: 22 Euro, eBook: 16,99 Euro)

Was fällt Euch zum Begriff "Bohème" ein? Vielleicht denkt ihr an verrauchte Cafés, in denen Künstler im Rausch über Gott und die Welt sprechen, immer knapp bei Kasse, dabei viel Schwarz tragen und das süße Nichtstun verherrlichen? In dem Buch "Freiheit, Rausch und schwarze Katzen" nimmt uns der Autor Andreas Schwab mit an die Szeneorte der Bohème. Allen voran ins Pariser Quartier Latin, nach Berlin, Oslo, München und Wien. SWR1 Moderatorin Nicole Köster hat's gelesen. (C.H. Beck Verlag, 297 Seiten, gebunden: 28 Euro, eBook: ab 21,99 Euro)

Wer es nicht so blutig mag, dem empfehlen wir eine neue Krimi-Reihe aus Italien, die eher mit Miss Marple-Touch daherkommt. Vor acht Jahren bereits hat die Mailänder Autorin und Journalistin Rosa Teruzzi ein ganz besonderes Detektivinnen-Trio erfunden. Drei sehr eigenwillige Frauen, die in einem alten Bahnwärterhaus leben. Der erste Band heißt "Die verschwundene Braut" und ist jetzt auf Deutsch erschienen. Ein echter Cosy-Krimi. Silke Arning aus dem SWR1 Team stellt ihn vor. (Thiele-Verlag, 252 Seiten, gebunden: 20 Euro, eBook, 16,99 Euro)

Sie versteht sich als Zeitzeugin – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn sieht es als ihre Aufgabe an, genau hinzusehen, zu beobachten. Und das tut sie auch in ihrem neuen Roman "Der Chor", in dem sich Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft in einem Gemeindezentrum zum Singen treffen. Eine Geschichte über Frauenfreundschaften, über Einsamkeit und über Stuttgart, der die Autorin offenbar immer wieder neue überraschende Seiten abgewinnen kann. Silke Arning stellt ihn vor. (Suhrkamp-Verlag, 283 Seiten, gebunden: 25 Euro, eBook: 21,99 Euro)

Viele kennen und lieben das Buch "Zwei an einem Tag" von David Nicholls. Damals war's ein Überraschungserfolg, der auch verfilmt worden ist. Jetzt legt er nach mit dem Roman "Zwei in einem Leben". Und WIEDER ist es die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die unterschiedlicher nicht sein könnten - und trotzdem zusammenfinden. (FISCHER Krüger Verlag, 448 Seiten, gebunden: 25 Euro,eBook: 22,99 Euro)

Urlaub... das heißt auch: endlich mal genug Zeit haben - Petra Klein aus dem SWR 1 Team legt uns die englische Schriftstellerin Maggie O'Farell ans Herz - und hat "Hier muss es sein" gelesen. (Piper-Verlag, 544 Seiten, gebunden: 26 Euro, eBook: 19,99 Euro)

Er hat schon den deutschen Comedypreis und den Deutschen Fernsehpreis bekommen: Bülent Ceylan. Der Standup-Comedian aus Mannheim füllt Veranstaltungshallen mit tausenden Fans in ganz Deutschland. Nun hat er einen Krimi geschrieben. "Yallah Mord!". Vor einer seiner Lesungen war der "Monnemer Türk", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, noch beim Frisör und hat dort mit SWR Aktuell Redakteurin Susanne Beßler über sein Buch geplaudert. (edition a Verlag, 240 Seiten, Taschenbuch: 20 Euro, eBook: 14 Euro)