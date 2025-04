per Mail teilen

Wir empfehlen euch Bücher, die garantiert Spaß machen und für Freizeit, Wartezeit oder euren Urlaub im Frühling passen. Lest euch durch die Leseliste unserer persönlichen Buchtipps!

Autobiografischer Roman: Joachim Meyerhoff – Man kann auch in die Höhe fallen

Wir empfehlen einen Autor, der Romane schreibt mit so langen Titeln, dass man denkt: Kann sich niemand merken, verkauft sich bestimmt nicht. Aber das Gegenteil ist der Fall! "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" war sein erster großer Bestseller-Roman. "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" ein anderer. Wir sprechen über Joachim Meyerhoff.

Zuerst war er Schauspieler, spielte in Wien, jetzt an der Berliner Schaubühne. Mit 40 entdeckte er das Schreiben für sich. Es sind Romane, aber alle sind im Kern autobiografisch. Er schrieb über seine Zeit bei der Schauspielschule, als er bei den Großeltern wohnte. Und jetzt über seine Mutter, bei der er für 10 Wochen einzog, um sich zu erholen. Man kann auch in die Höhe fallen", vorgestellt von Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team. (370 Seiten, gebunden: 26 Euro / E-Book: 22,99 Euro)

Joachim Meyerhoff - Man kann auch in die Höhe fallen Pressestelle Kiepenheuer & Witsch Verlag Man kann auch in die Höhe fallen Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: 978-3-462-00699-5

Krimi aus Baden-Württemberg: Claire Beyer – Regen

Es ist der perfekte Ort, um Geschichten auszugraben. Die Schriftstellerin Claire Beyer lebt in Markgröningen in der Nähe von Ludwigsburg. Dort wohnt sie in einem mittelalterlichen, verwinkelten Fachwerkhaus, direkt unterm Dach. Es ist das Wimpelinhaus. Und der einzige Mitbewohner ist das Stadtmuseum von Markgröningen. Was die Atmosphäre besonders, vielleicht sogar ein bisschen unheimlich macht.

Möglicherweise hat sich die Autorin deshalb zu einem ersten Krimi inspirieren lassen. "Regen" heißt der neue Roman von Claire Beyer. Eine grundsolide Versicherungsangestellte lässt sich ganz plötzlich aus der Bahn werfen! Silke Arning aus dem SWR1 Team stellt uns den Roman vor. (214 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 18,99 Euro)

Claire Beyer: Regen. Frankfurter Verlagsanstalt, 2024 Pressestelle Frankfurter Verlagsanstalt Regen Verlag: Frankfurter Verlagsanstalt ISBN: 978-3-627-00321-0

Neu in 2025: Wolf Haas – Wackelkontakt

Bastian sitzt auf dem Dachboden seiner Schule und liest ein Buch. Dabei stellt er plötzlich fest, dass er die Geschichte verändern kann, ja sogar dass er selbst ein Teil der Geschichte ist. Das erzählt Michael Ende in seiner "Unendlichen Geschichte".

Wolf Haas geht in seinem neuen Roman "Wackelkontakt" noch einen Schritt weiter, hier lesen mehrere Menschen in zwei verschiedenen Büchern und was geschrieben steht, ist nicht weniger als ihr Leben. Die Kritiken haben sich im Vorfeld überschlagen vor Lob. Jochen Stöckle aus dem SWR1 Team verrät, ob das viele Lob wirklich gerechtfertigt ist. (239 Seiten, gebunden: 25 Euro / E-Book: 18,99 Euro)

Pressestelle Hanser Verlag Wackelkontakt Verlag: Hanser ISBN: 978-3-446-28272-8

Buchtipp rund um Familie: Min Jin Lee – Gratisessen für Millionäre

Wenn die Kinder andere Vorstellungen vom Leben haben als die Eltern – und dann auch noch einem anderen Land, dann ist das natürlich Stoff für eine gute Erzählung. Petra Klein aus dem SWR1 Team stellt uns einen Schmöker vor, der einen Titel hat, der schon mal sehr neugierig macht: "Gratisessen für Millionäre". (848 Seiten, gebunden: 28 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

dtv Gratisessen für Millionäre Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28331-1

Unbedingt lesen: Isabel Bogdan – Wohnverwandtschaften

Es gibt "Die Wahlverwandtschaften" - das ist ein Roman vom alten Goethe. Und jetzt gibt es auch die "Wohnverwandtschaften". So heißt der neue Roman von Isabel Bogdan. Darin lernen wir vier Menschen kennen, die in einer WG zusammenkommen.

Jeder schreibt aus seiner Perspektive, das, was seinen Alltag ausmacht und allmählich zeichnet sich ein Thema ab, das alle gemeinsam beschäftigt. Nicole Köster aus dem SWR1 Team hat den Roman gelesen und kann ihn nur empfehlen... (272 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

Kiepenheuer & Witsch Wohnverwandtschaften Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: 978-3-462-00419-9

Rainer Moritz : Ein Lied kann eine Brücke sein

Ein Buch über das Schlager-Land Baden-Württemberg, benannt nach dem Hit von Joy Fleming aus Mannheim, die damit 1975 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Rainer Moritz aus Heilbronn hat die Hits aus Baden-Württemberg zusammengetragen und erzählt die Geschichten hinter den Hits und Künstler:innen: von Matthias Reim vom Bodensee, Toni Marshall aus Baden-Baden, Pur aus Bietigheim-Bissingen, von den Flippers aus Knittlingen, Andrea Berg aus Kleinaspach und ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai aus Backnang, von Dieter Thomas Kuhn aus Tübingen oder auch von Hubert Kah aus Reutlingen. Ab ins Schlager-Land... (208 Seiten, gebunden: 18 Euro)

8 grad verlag GmbH & Co. KG Ein Lied kann eine Brücke sein Die größten Hits aus dem Südwesten Verlag: 8 grad verlag ISBN: ‎978-3910228436

Überraschender und spannender Buchtipp: Sina Scherzant – Taumeln

Eine junge Frau verschwindet - was macht das mit ihrer Schwester, ihren Eltern und ihrem Umfeld? Darum geht es in dem Roman mit dem Titel "Taumeln" von Sina Scherzant, den wir euch vorstellen wollen. Klingt ein bisschen nach trauriger Lektüre, ist aber überraschend lebendig und spannend geschrieben. Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team stellt uns den Roman vor. (280 Seiten, gebunden: 23 Euro / E-Book: 18,99 Euro)

Park Verlag Taumeln Verlag: Park ISBN: 978-3-9881601-6-4

Für Musik-Fans: Trevor Baker – Dave Gahan. Sein Leben mit Depeche Mode.

Er ist der Frontmann einer der bedeutendsten Bands der Musikgeschichte und im Gegensatz zu vielen anderen 80er-Jahre-Popstars füllen "Depeche Mode" auch heute fast 45 Jahre nach ihrer Gründung immer noch riesige Stadien - auch weil Sänger Dave Gahan genau weiß, welche Wirkung er auf seine Fans hat.

Die Biographie "Dave Gahan - sein Leben mit Depeche Mode" führt durch dieses nicht ganz einfache Leben. Die Buchempfehlung vom SWR1 Depeche-Mode-Experten René Hagdorn. (288 Seiten, gebunden: 25 Euro / E-Book: 9,99 Euro)

Hannibal Verlag Dave Gahan - sein Leben mit Depeche Mode Verlag: Hannibal Verlag ISBN: 978-3-85445-781-7

Tipp für alle mit FOMO: Ilona Hartmann – Klarkommen

Fußball-Europameisterschaft, große Party, Stimmung auf der Fan-Meile - Pech für alle, die nicht dabei sein können. Mal wieder eine einmalige Chance verpasst. Dieses Gefühl, etwas Dramatisches nicht erlebt zu haben, hat sogar einen Namen: Fear of missing out - FOMO.

Die Podcasterin und Autorin Ilona Hartmann, die in Backnang geboren ist, heute aber in Berlin lebt - wo sonst?! - hat dazu einen Roman geschrieben: "Klarkommen". Auf ihrer Homepage schreibt sie: "Das ist Entlastungsliteratur für alle, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht so leicht frei und jung seinen können oder konnten, wie sie gerne gewesen wären." Der SWR1 Buchtipp von Silke Arning. (192 Seiten, gebunden: 22 Euro/ E-Book: 17,99 Euro)

Ullstein Verlag Klarkommen Verlag: Park ISBN: 978-3-9881600-4-1

Neuer Roman: Anika Decker – Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben

Bekannt wurde die Autorin Anika Decker durch "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" - das sind die Filme, zu denen sie die Drehbücher geschrieben hat, gemeinsam mit Til Schweiger.

Erst seit einigen Jahren schreibt Anika Decker auch Romane. Und ihr neuester Roman ist gerade schwer im Gespräch. Er ist lustig - und das fängt schon beim Titel an. Achtung. Er heißt: "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben". Es ist eine Beziehungs- und Familiengeschichte. Und Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team hat das Buch einfach gut gefallen. (464 Seiten, gebunden: 23 Euro / E-Book: 16,99 Euro)

dtv Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28434-9

Lesenswert: Bela B Felsenheimer – "FUN"

Eine deutschsprachige Rockband veranstaltet Aftershowpartys mit ausgewählten jungen Frauen. Diese berichten anschließend über Missbrauch durch einzelne Bandmitglieder. Klingt bekannt, klingt nach Rammstein. Aber leider ist die Geschichte allgemeingültiger, sagt zumindest der Autor Bela B. Felsenheimer und der kennt sich aus in der Szene, immerhin ist er hautberuflich Schlagzeuger der Band "Die Ärzte". "Fun" heißt der neue Roman von Bela B und Jochen Stöckle aus dem SWR1 Team hat ihn gelesen. (366 Seiten, gebunden: 25 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

Heyne Verlag FUN Verlag: Heyne ISBN: 978-3-453-27513-3

Urlaub beim Lesen: Jan-Philipp Sendker – Akikos stilles Glück

Ein Roman, der uns nach Japan entführt – mit einem lilafarbenen Cover, schwarzen Baumstämmen und knallroten Blättern. Ein echter Hingucker: "Akikos stilles Glück". Uns ans Herz gelegt wird das Buch von SWR1 Moderatorin Nicole Köster. (384 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

Karl Blessing Verlag Akikos stilles Glück Verlag: Blessing ISBN: 978-3-89667-629-0

Neuer Krimi: Jo Nesbø – Der König

Übersetzer Günther Frauenlob aus Waldkirch: Darauf kommt es bei der Übersetzung von Jo Nesbø-Krimis an

"Der König" - das ist der neue Krimi von Bestseller-Autor Jo Nesbø aus Norwegen. Der ist ganz anders als die Krimis um den ziemlich einsamen und beinahe verwahrlosten Ex-Kommissar Harry Hole - und es ist die Fortsetzung des Romans "Ihr Königreich", der schon vor vier Jahren rauskam. Also: Nesbø wieder mal anders, nicht ganz überraschend - aber auch gut? Das beantwortet unser SWR1 Krimifan Klaus Sturm. (432 Seiten, gebunden: 25,99 Euro / E-Book: 20,99 Euro)

Ullstein Verlag Der König Verlag: Ullstein ISBN: 978-3-550-20156-1

Neu in 2025: Volker Klüpfel – Wenn Ende gut, dann alles

Die Kluftinger Krimis von Volker Klüpfel und Michael Kobr sind Kult. Aber irgendwann geht auch die schönste Zusammenarbeit zu Ende. Jetzt hat Volker Klüpfel sein erstes Buch herausgebracht, was er alleine, ohne seinen Partner geschrieben hat. Es ist wieder ein unterhaltsamer Krimi und heißt: "Wenn Ende gut, dann alles" und Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team hat es gelesen. (416 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

Penguin Verlag Wenn Ende gut, dann alles Verlag: Penguin ISBN: 978-3-328-60357-3

Über Kinder, Liebe und Adoption: Ulrike Draesner – Zu lieben

"Ich hatte mir immer eine Familie gewünscht. Irgendwann dachte ich, dieser Wunsch erfüllt sich nicht mehr. Da kam ein Anruf, und ich wusste, es wird einen neuen Menschen in meinem Leben geben". So beginnt der neue Roman von Ulrike Draesner. Es geht darum, wie es ist, ein Kind zu adoptieren - und zu lieben. GENAU so heißt der Roman: Zu lieben.

Ulrike Draesner gehört zu den bekanntesten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Sie wurde für ihre Romane, Essays und Gedichte vielfach ausgezeichnet. Jetzt also eine berührende Geschichte über die Liebe zwischen Mutter und ihrer Tochter. SWR1 Moderatorin Nicole Köster stellt sie uns vor. (350 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 21,99 Euro)

Penguin Verlag Zu lieben Verlag: Penguin ISBN: 978-3-328-60341-2

Zusatz-Buchtipp: "Hase und ich" von Chloe Dalton

Chloe Dalton zieht während der Corona-Pandemie zurück in das Haus ihrer Heimat. Dort trifft sie beim Spaziergang auf ein verwaistes Häschen und nimmt es mit nach Hause...

Marion Preuß vom Klett-Cotta-Verlag Stuttgart erzählt, wie es zu diesem atemberaubenden und interessanten Buch kam und wie gefährdet Hasen eigentlich in unserer Welt sind. Sachbuch oder Roman? Egal: zauberhaft. (304 Seiten / gebunden: 22 Euro / E-Book: 17,99 Euro)