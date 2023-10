Fans aktueller Bücher aufgepasst: Mit diesen Büchern lassen sich Herbst und Winter genießen! Spannender und interessanter Lesestoff für Advent, Weihnachten und den langen Winter.

Harald Jähner: Höhenrausch

Mittendrin in den "Goldenen Zwanzigern": In der Weimarer Republik von 1920-1930 atmen die Menschen nach dem ersten Weltkrieg auf, doch der Nationalsozialismus steht vor der Tür. Autor Harald Jähner schafft es, diese Jahre anschaulich aus einem neuen Blickwinkel darzustellen, als wären wir dabei gewesen. Dabei gibt es erschreckende Ähnlichkeiten zur heutigen Zeit. Eine absolute Bereicherung, findet SWR1 Bücherfan Stefan Schlegel. (Verlag Rowohlt, 560 Seiten, 28 Euro)

Heinz Strunk: Der gelbe Elefant

Skurrile Kurzgeschichten zusammengefasst in einem Buch: Autor Heinz Strunk beschreibt z.B. das gemeinsame Essen zweier Paare beim Griechen. Plötzlich der Schock: Eine der Frauen ist Vegetarierin, der Abend wird zum Horror-Trip. Die 30 Kurzgeschichten, die komischer nicht sein könnten, lassen auch SWR1 Moderator Rainer Hartmann laut lachen. (Verlag Rohwohlt, 208 Seiten, 22 Euro)

Buchtipp: "Muna" von Terézia Mora

Der Vater stirbt an Krebs, die Mutter versucht, sich umzubringen. Die 18-jährige Muna will das Leben in ihrer ostdeutschen Kleinstadt hinter sich lassen. Doch dann verliebt sie sich – und tut alles, um Magnus zu gefallen. Doch der macht sich nach einer gemeinsamen Nacht aus dem Staub. Mit ihrem Roman "Muna oder Die Hälfte des Lebens" stand Autorin Terézia Mora aus Berlin auf der Short-List beim Deutschen Buchpreis für den besten Roman des Jahres. Aufgewachsen ist die Autorin in Ungarn, sie lebt seit 1990 in Berlin. Silke Arning aus dem SWR1 Team hat mit ihr gesprochen und stellt den Roman vor. (Verlag Luchterhand, 448 Seiten, 25 Euro)

Eine starke Geschichte, die aufregt, umtreibt und noch lange nachwirkt.

Annette Pehnt: Die schmutzige Frau

Eine Ehe, wie sie eigentlich nicht sein sollte: "Die schmutzige Frau" von Annette Pehnt ist eine Geschichte, die fesselt und beunruhigt, bei all dem was hinter den geschlossenen Türen des luxuriösen Penthouses passiert. Die Ehe ist toxisch und führt in einen Teufelskreis, in dem kein Ende in Sicht ist – es sei denn, die Frau ändert etwas an ihrer aktuell hoffnungslosen Situation und ihrer inneren Leere. Stattdessen lässt sie über sich entscheiden – ja fast schon herrschen. Diesen rätselhaft schönen, aber auch faszinierenden Roman muss man aushalten können, meint Silke Arning aus dem SWR1 Team. (Verlag Piper, 176 Seiten, 22 Euro)

Anthony McCarten: Going Zero

Digitalisierung. Social Media. Ständige Überwachung. In Amerika gibt es einen Wettkampf mit einem Ziel: Drei Millionen Dollar. Die unterschiedlichsten Bürger treten gegeneinander an und versuchen, für 30 Tage von der Bildfläche zu verschwinden. Aber wer auch nur eine kleine Sekunde unaufmerksam ist, hat in dieser Zeit der Digitalisierung sofort verloren und wird gefunden. Kann so ein Experiment überhaupt funktionieren? "Going Zero" von Anthony McCarten regt zum Nachdenken an, findet Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team. (Diogenes Verlag, 464 Seiten, 25 Euro)

Emma Cline: Die Einladung

Nicht nur der Sommer geht zu Ende: Alex, ein junges, gutaussehendes Escort-Girl, steckt unter einem Berg voll Schulden, Strafen und Problemen fest. Sie versucht, allem durch einen Sommerurlaub zu entfliehen, einem weiteren Auftrag als Escort-Girl. Doch das Ende des Sommers und damit die Realität scheinen sie schneller einzuholen als erwartet. SWR1 Moderator Rainer Hartmann empfiehlt den Bestseller. (Hanser Verlag, 320 Seiten, 26 Euro)

Emma Cline ermöglicht uns ein Eintauchen in eine unrealistische Scheinwelt und in erschreckende, unemanzipierte Machtverhältnisse.

P. Craig Russell: Richard Wagners Der Ring des Nibelungen

Eine 15-stündige Oper als spannender Comic? Das gibt es: "Der Ring des Nibelungen" als Comic von P. Craig Russell. SWR1 Moderator Jochen Stöckle hat ihn gelesen und empfiehlt das "großartige Buch für alle, die einfach mal wissen wollen, worum es eigentlich in Wagners Ring geht". Der Comic ist ein guter Einstieg in die alte Heldensaga und die Welt der Götter. Die Wiedergeburt von Siegfrieds Schwert Nothung oder der Tod des Drachen Fafner treffen auf einige Originale der Thorfilme. Eine aufregende Geschichte mit faszinierenden Bildern. (Cross Cult Ludwigsburg Verlag, 448 Seiten, 49,99 Euro)

Donna Leon: Commissario Brunettis 32. Fall – Wie die Saat, so die Ernte

Enge Gassen in Italien. Touristen überfluten die Straßen. Die Pandemie hat das venezianische Leben drastisch verändert: Die Stimmung ist angespannt und dann gibt es auch noch einen spannenden, neuen Mordfall. Donna Leon führt uns während der Ermittlungen in die frühen 80er Jahre zurück und konfrontiert uns mit einer Zeit, die gerne verdrängt wird. "Wie die Saat, so die Ernte" ist ein fesselnder 32. Fall für Commissario Brunetti, findet Kathrin Hondl aus dem SWR1 Team. (Diogenes Verlag, 320 Seiten, 26 Euro)

Stephen King: Holly

600 Seiten purer Horror und Nervenkitzel: Stephen King, der Meister des Horrors und des Krimis, vereint in seinem neusten Werk "Holly", eine authentische Privatermittlerin mit einem merkwürdigen Ehepaar. Die Privatermittlerin stößt immer wieder auf alte aufregende Fälle, die sie immer wieder zu dem Professoren-Ehepaar führen. Eine Spurensuche des Schreckens beginnt. Dabei gibt Stephen King den Lesern die Chance, hautnah bei den Morden dabei zu sein. (Heyne Verlag, 640 Seiten, 28 Euro)

Die 600 Seiten sind nichts für leichte Nerven.

Michael Ebert: Nicht von dieser Welt

Mischa und seine Mutter leben in der Personalwohnung eines Krankenhauses, nachdem sich der spielsüchtige Vater das Leben genommen hat. Trotz der traurigen und aussichtslosen Ausgangslage wird es ein unvergesslicher Sommer. Eine verrückte Geschichte, die emotionaler nicht sein könnte. Autor Michael Ebert schafft es, Themen wie Liebe, Hoffnung und Tod in einem Roman zusammenzufassen, den man nur ungern aus der Hand legen will. Absolut lesenswert, lautet das Urteil von SWR1 Moderatorin Nicole Köster. (Penguin-Verlag, 240 Seiten, 24 Euro)

Buchtipps der SWR1 Hörer:innen