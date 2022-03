per Mail teilen

Untypischer Regional-Roman

Drogen, Gewalt und schwierige soziale Verhältnisse: Frankie, Ferry, Danilo und Ellen wachsen in einer Sozialsiedlung in Heidenheim auf. Alle vier haben Träume – aber sie werden sie nie erreichen. "Paradies und Römer" ist ein regional angefärbter Roman von Patrick Findeis. Mal spielt der VfB eine Rolle, mal tauchen Orte wie die Stuttgarter Kneipe Schlampazius auf. Es ist aber kein typischer Regional-Roman und könnte überall in Deutschland spielen.