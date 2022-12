Buchtipp: "Mittnachtstraße" von Frank Rudkoffsky

Anmoderation:

Ärger im Kleingartenparadies - das kommt häufiger vor als man denkt. In Karlsruhe wurde erst dieses Jahr ein 67jähriger wegen einer Beilattacke auf seinen Gartennachbar verurteilt. In Weimar kam in diesem Jahr bei einem Streit ums Grün eine Schreckschusspistole zum Einsatz und in Altenburg ein Messer. Der Stuttgarter Autor und Literaturblogger Frank Rudkoffsky hat sich für seinen neuen Roman „Mittnachtstraße“ mit diesem besonderen Biotop beschäftigt und hinter die Kulissen einer Kleingarten-Anlage geblickt. Da geht es weniger um Bepflanzungsfragen, als um Macht, Männerbilder und Generationenkonflikte. Silke Arning hat zusammen mit dem Autor die Schauplätze seiner Geschichte in Stuttgart aufgesucht, die kontrastreicher kaum sein könnten.

Abmoderation:

„Mittnachtstraße“ - der neue Roman von Frank Rudkoffsky, erschienen im Verlag Voland & Quist für 24 Euro.