Max Frisch war nicht nur Autor, Dramatiker und Architekt, sondern war vor allem als großer Denker bekannt. Mit seinen Fragen die schon mehr als 50 Jahre alt sind, beschäftigen sich immer wieder neue Generationen von Lesern.

Ein paar Fragen, die so viel bewegen

So ein richtiges Buch ist es eigentlich nicht, was wir jetzt vorstellen. Eher ein Büchlein. Genauer gesagt eine Sammlung von Fragen. Max Frisch hat sie gesammelt und sie sind als Fragebogen schon lange legendär. Jetzt gibt es eine erweiterte Fassung mit drei neuen Fragebogen aus dem Nachlass.

Das Buch ist kleiner als ein Smartphone. Das hilft sehr beim Mitnehmen in der Hosentasche und es ist der mit Abstand sinnvollste Umgang mit diesem Buch. Ich will natürlich niemand verbieten, sich alleine eine Frage nach der nächsten reinzuziehen, aber seinen Zauber entfaltet Max Frisch Fragebogen an einem gemütlichen Abend mit Freunden.

Denn natürlich haben wir unsere Freunde sehr lieb, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, drehen sich die Gespräche doch öfter mal um die gleichen Themen mit vertrauten Positionen.

Damit ist sofort Schluss sobald einer zum Beispiel die Frage stellt:

Wem wären sie lieber nie begegnet?

Oder:

Was fürchten sie mehr: Das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?

Oder auch:

Möchten sie unsterblich sein?

Ich bin mir sicher, Sie werden ihre Freunde mit diesem Buch noch mal ganz neu kennenlernen, denn was passiert, wenn man Menschen mit diesen Fragen konfrontiert, erlebe ich gerade bei meiner SWR1-Serie die Weisheit der Straße, wenn ich mir da mal eine Frage von Max Frisch ausleihe…