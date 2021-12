Mit Kochen verbindet die Köchin Loretta Petti zunächst die Suche nach ihren Wurzeln, die sich im schönen Montepulciano in Italien befinden. Wie eine kleine Reise nimmt uns dieses Buch an die Hand und lässt uns das italienische Lebensgefühl in jeder Buchseite spüren. Kommen Sie doch mit!

Italienische Heimatsgefühle im schwäbische Kessel Ein regionales italienisches Kochbuch – geht das? Das geht. Denn „Loretta kocht echt italienisch- Familienrezepte aus der Toskana“ hat zweifachen schwäbischen Bezug. Zum einen war und ist Loretta Pettis Lokal „Alimentari da Loretta“ in der Landeshauptstadt eine Institution, ein kleines Stück echtes Italien mitten in Stuttgart.

Zum anderen ist ihr Buch im Stuttgarter Hädecke Verlag erschienen. Dieser Verlag ist etwas ganz besonderes, denn er ist einer der letzten unabhängigen Kochbuchverlage mit einem kleinen, feinen und profilierten Programm. Die Schwestern Simone und Julia Graff führen den Verlag in der 4. Generation. Er feiert jetzt sein 100. Jubiläum, heimst regelmäßig große Buchpreise ein und wurde gerade zum besten Kochbuchverlag Deutschlands beim World Cookbook Award 2020 für Deutschland ausgezeichnet. Bestes Buch in der Kategorie Italien? Genau: Loretta kocht echt italienisch. Wobei - es ist ein Koch-Lesebuch. Loretta erzählt viel aus ihrer toskanischen Heimat Montepuliciano. Sie schreibt von Düften und Geschmäckern ihrer Jugend, erzählt Anekdoten und Geschichten von Spezialitäten und ihren Produzenten. Natürlich gibt’s auch jede Menge Rezepte, echte einfache toskanische Küche, keine Heckmeck- und keine Schnickschnackzutaten sondern ehrliches Essen nicht nur für die italienische Seele… ein kleines Stück Italien für zu Hause. SWR/Hädecke Verlag Loretta kocht echt italienisch Familienrezepte aus der Toskana von Loretta Petti Verlag: Hädecke Verlag ISBN: 978-3775007771