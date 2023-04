Buchtipp: "Hunde lesen lernen" von Maren Grote

per Mail teilen

"Hunde lesen lernen" ist eines der spannendsten Sachbücher über das Leben mit Hunden, meint SWR1 Hundeexpertin Annett Lorisz: "Weil selbst ich, die ich mein ganzes Leben mit Hunden verbracht habe, noch einiges dazu gelernt hab."

Hunde an der Leine sind wie Fußballfans

Ich habe zum Beispiel beim Lesen des Buches gelernt, dass für viele Hunde das Pöbeln an der Leine so ist, wie das Schimpfen des Fußballfans vorm Fernseher. Also Stressabbau mit dem sicheren Wissen, dass einem auch bei den wüstesten Beschimpfungen nichts passieren kann.

Maren Grote ist Hundetrainerin, Dozentin und Autorin und sie hat eine wunderbar unterhaltsame und sehr pragmatische Art über Hunde zu schreiben oder zu sprechen.

Hundeerziehung kann leicht sein

Maren Grote ist außerdem der Überzeugung dass man Hunde auch fast ohne Kommandos und ohne Leine dazu bringen kann, ein zuverlässiger und alltagstauglicher Begleiter in fast allen Lebenslagen zu sein. Und ja, das ist Arbeit, aber das lohnt sich genauso wie die Lektüre dieses Buches.

SWR1 Hunderatgeber

