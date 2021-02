Partnerschaft in Zeiten des Corona-Lockdown kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ein Paar, getrennt durch einen Ozean, die gemeinsamen Pläne über den Haufen geworfen. Ein persönlicher Brief.

Mein Schatz!

Was haben wir uns beruhigt: Wir sind gesund, in unserem Teil der Welt herrscht Friede, wir haben unsere Jobs behalten, E-Mails brauchen über den großen Teich keine Wochen und telefonieren kostet nichts – sogar sehen können wir uns – Lob der Technik.

Wir sind keine Opfer die Krankheit, Leid und Tod zu verkraften haben – uns hat es nicht so schlimm getroffen,

wie Millionen andere.



Und doch wird mir die Zeit lang!

Wenige Tage bevor ich Dich wieder besuchen wollte kam der Einreisestopp für die USA.

Das ist jetzt über ein Jahr her. Wir hatten so viel geplant – eine Reise in die Südstaaten. Tanzen wollten wir gehen, wieder ganz viel tanzen. Sogar Theaterkarten hatten wir schon, für das Weihnachtsstück, das wir so lieben.

Meinen Geburtstag im Sommer habe ich allein gefeiert und Du den Deinen. Im Herbst bist Du allein durch die fantastisch bunten Wälder des ‚Indian Summer‘ gewandert. Die Präsidentschaftswahl ging vorbei, Advent, Weihnachten und Sylvester. Und anstatt mit Dir in der warmen Wüste von Nevada zu überwintern verfluche ich den europäischen Winter.

Ein Ende ist lange nicht in Sicht – und Du darfst ja auch nicht reisen!

Nein, es hat uns nicht so hart getroffen wie viele, gerade auch in Deinen Vereinigten Staaten. Wir hören uns, wir sehen uns – wenn auch nur virtuell.

Und doch wird die Zeit mir lang!

Und vor allem ein Gedanke treibt mich um: Wie wird das Wiedersehen sein, nach mehr als einem Jahr? Werden die Vertrautheit noch da sein, die Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit, die Fröhlichkeit?