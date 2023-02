"Okay Boomer“, der Spruch zu einem Internet-Meme ging 2019 weltweit viral. Er war Ausdruck der großen Frustration, der Enttäuschung und sogar Wut der um die Jahrtausendwende geborenen Generation Z. Weil die Baby-Boomer-Generation in den großen Krisen mut- und einfallslos agiere. Aber markiert der Spruch damit tatsächlich das "Ende der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Generationen“, wie es im Herbst 2019 ein Artikel in der "New York Times“ verkündete? Klarer Fall wieder mal, für SWR1-Reporter Stefan Schlegel, den vermeintlichen Zwist zwischen den Generationen auf den Grund zu gehen...