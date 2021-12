Ein fluffiger Ausreißer-Roman

von Klaus Bittermann



Es gibt Meldungen in der Zeitung oder im Radio, die sind schnell vergessen. Es gibt aber auch Meldungen die lösen was aus, regen die Phantasie an oder sind das Sprungbrett für ein ganzes Buch. Genau so eines ist dieses hier.

Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und seine Suche nach dem Glück Autor Klaus Bittermann Verlag: Edition Tiamat ISBN: ISBN 978-3-89320-211-9 Der Autor Klaus Bittermann hat diesen Zeitungsartikel 35 Jahre aufbewahrt: "Im Südtiroler Sterzing ist ein Gaunerpärchen gefasst worden. Monatelang hatten die 16-jährige Nancy W. und ihr 17-jähriger Freund Michael S. von Hoteldiebstählen gelebt.“ Aus dieser Meldung hat Bittermann einen sehr, sehr fluffigen Ausreißer-Roman geschrieben. Der Spaßfaktor So groß, dass jetzt erst mal ein Einwand kommt: irgendwie nimmt der Erzähler seine beiden Hauptfiguren nicht so richtig ernst, zumindest die ersten zwei Drittel des Buches. Ja das stimmt, aber erstens ist der Autor selbst deutlich über 60 und da kann der Blick auf so ein paar jugendliche Ausreißer nur ehrlich sein, wenn man auch ein bisschen drüber steht und außerdem gehört das jawohl zu so einem "jugendlichen Ausreißen" dazu, alles nicht so ernst zu nehmen. Was ist drin? "Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und seine Suche nach dem Glück“ ist einfach die launige und verspielte Phantasie eines alten Mannes, der so genau und humorvoll schreiben kann, dass die Schreibe manchmal präsenter ist als die Figuren. Diesen "Blick von Außen" verkörpert auch ein Schutzengel, der immer wieder auftaucht und im Gegensatz zu uns Lesern auch Eingreifen kann. Man muss automatisch an die Engel aus dem 80-ziger Jahre Film "Der Himmel über Berlin" denken. Überhaupt ist der ganze Roman voller Anspielungen auf den spanischen Bürgerkrieg, auf Punk, die RAF und insofern ist… Die Zielgruppe ...nicht jetzt im Ausreißer-Alter, sondern eher vor 30, 40 Jahren, hat aber noch eine passable Ahnung, wie sich das damals angefühlt hat, als "Alles möglich" war. Im letzten Drittel des Buches, wenn die Sause vorbei ist und Sid seine Nancy verliert und sucht, wandelt sich der Ton und wird ernster. Zum Glück sonst wäre es irgendwie auch um Nichts gegangen.