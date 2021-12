Richard Russo liefert viel Lesestoff

Sich warm einmummeln und dann auf der Couch einen schönen Schmöker lesen. Dürfen gerne auch mal 750 Seiten sein. Zwischen den Jahren ist ja vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Ein echter Schmöker aus den USA stellt Ihnen SWR1-Moderator Rainer Hartmann vor. Das Buch ist in deutscher Übersetzung gerade erst herausgekommen.

Diese gottverdammten Träume Autor Richard Russo Verlag: Dumont Buchverlag ISBN: 978-3-8321-9824-4

Worum es geht

Um das Leben in einer Kleinstadt an der Ostküste der USA, Trump-Country könnte man meinen, es geht um die fiktive Kleinstadt Empire Falls. Ein sprechender Name, denn das Empire ist gefallen, der Ort ist längst abgehängt, die einst florierenden Hemden- und Textilfabriken haben wegen der Globalisierung dicht gemacht. In Empire Falls zerfallen nicht nur die Häuser, sondern auch Familien– und Hoffnungen.

Der Inhalt

Dreh- und Angelpunkt von Handlung und Figuren ist das Schnellrestaurant von Miles Robey, er ist Anfang 40. Er ist der nette Kerl von nebenan, der gerade von seiner Frau verlassen wurde, weil die mit einem 60-jährigen Mucki-Buden-Besitzer durchgebrannt ist. Miles Robey träumt von einem schönen Leben an der Südküste, schlägt sich stattdessen mit dem Alltag rum: Mit seiner pubertierenden Tochter, dem korrupten Dorfpolizisten, mit der schwerreichen Witwe des früheren Textilmagnaten der Stadt, sie ist Besitzerin seines Grill-Lokals. Hier trifft sich die ganze Stadt– und Lebensgeschichten kreuzen sich.

Für wen geschrieben

Für Leser mit Langmut und einer Schwäche für Schmöker. Trotz vieler Figuren wird es nie unübersichtlich. Das Buch überzeugt durch klare Sprache und durch Ironie, mit dem Verfall geschildert wird. Ein Roman für Leser, die das Kleinstadt-Panorama lieben, weil sich hier alles Menschliche bündelt und das nur scheinbar unspektakulär, denn der Roman nimmt ein frappierendes Ende.

Geschenke-Faktor

Hoch, denn was gibt es Nobleres, als große Literatur zu verschenken. Über die Feiertage kann man wunderbar abtauchen in das Leben dieser Leute, das genauso gut auf der schwäbischen Alb spielen könnte. Ein Glücksfall ist das Buch, das längst verfilmt ist, nachdem es bereits 2002 den Pulitzer-Preis, den renommierten Literaturpreis der USA bekommen hat. Elke Heidenreich hat es kürzlich so ausgedrückt: nach 15 Jahren sind sie aufgewacht und haben das Buch endlich in Deutschland rausgebracht und machen mich glücklich damit.