"Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.", diesen Spruch kennt wohl jeder - den Ringspruch, den Gandalf in seinen Heiligen Hallen los lässt, in J.R.R. Tolkiens Fantasy-Saga "Der Herr der Ringe". Tolkien wäre am 3. Januar 125 Jahre alt geworden. Deshalb - und weil Weihnachten ist - gibt es seinen Klassiker in einer besonderen Buchausgabe.

J. R. R. Tolkien Autor Der Herr der Ringe ISBN: ISBN: 978-3-608-96035-8 Felsbrocken in einer unwirtlichen Berglandschaft, graue Ruinen und eine ausgemergelte Gestalt, die auf eine vorrückende Reiterschar mit winzigen Helmen und Standarten starrt. Trollhöhlen, Hobbits, Mordor und Gondor. Das ist Mittelerde, in grau und sepia, wie aus den "Herr der Ringe"-Filmen. Nur - hier kann man sie so genüsslich lange betrachten, jedes Detail, wie man will. Und dann bitte erst umblättern und weiterlesen... Was ist drin? 50 Illustrationen sind es, mit denen die fast 1.300 Seiten Text das perfekte Abdriften in fremde Welten bieten. Sie stammen von Alan Lee, dem Mann, der auch das Design für die "Herr der Ringe"-Filme lieferte. Entworfen hatte der Brite sie vor 25 Jahren, zum 100. Geburtstag von John Ronald Reuel, also Tolkien. Für wen besonders interessant? Logo, ein Muss für jeden, der in schwarzer Sprache träumt und mit Frodo, Aragorn und Gandalf groß geworden ist. Aber auch wer noch kein einziges der 150 Millionen Exemplare im Regal hat, die bisher vom "Herrn der Ringe" verkauft worden sind, der könnte dieses auf dem Wunschzettel ganz oben haben. Der Geschenkefaktor? 10 von 10. Allerdings ist diese Jubiläumsausgabe nichts als Lektüre im Bett und auch nichts im Handgepäck - sie wiegt gute zwei Kilo. Und der Augenschmaus für Fantasy-Fans kostet irdische 68 Euro. Aber es gibt einen kleinen Anreiz: Ab April wird es teurer.