Große Werke der Weltliteratur, Krimiklassiker, Historische Stoffe - Literatur in all ihren Facetten ist inzwischen auch im Graphic Novel angekommen. Der Comic heute hat mittlerweile Kultstatus und ist längst nicht mehr mit den Fix und Foxy-Kindheitsabenteuern zu vergleichen. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist "Tante Wussi", eine Familiengeschichte mit realem Hintergrund.

Tante Wussi Autor Katrin Bacher und Tyto Alba Verlag: Carlsen Verlag ISBN: ISBN 978-3-551-75429-5 Worum es geht? 1933 wandern die Orsingers von Freiburg nach Mallorca aus, weil der Vater aus gesundheitlichen Gründen ganz dringend einen Klimawechsel braucht. Dort leben sie bescheiden, aber glücklich am Stadtrand von Palma, züchten Hühner und Kaninchen, der Vater hat ein kleines Fotogeschäft. Doch dann bricht 1936 der spanische Bürgerkrieg aus, was die Orsingers schließlich zwingst, wieder in die alte Heimat nach Deutschland zurückzukehren. Ausgerechnet, denn Mutter Orsinger ist Jüdin, konvertiert inzwischen, was für die Nazis keinen Unterschied macht. Die Familie wird auseinandergerissen: ein Teil landet in Karlsruhe, der andere in Hannover, Tante Wussi auf dem Land bei einem Onkel, einem Pfarrer. Die ganze Geschichte wird rückblickend aus Sicht der Tante erzählt, die inzwischen wieder hochbetagt auf Mallorca lebt. Für wen geschrieben Für jung und alt. Für Alle, die sich auf ungewöhnliche Art für interessante Geschichten begeistern können. Geschichten, die nicht immer mit einem Happy End daher kommen. Ungewöhnlich bei diesem Buch auch der Hintergrund: die Autorin Katrin Bacher hat ihre eigene Familiengeschichte eingefangen und die Erzählung durch Originalfotos im Einband sehr konkret gemacht. Geschenkfaktor Prädikat wertvoll. Eine leise, warmherzige Geschichte, die ganz auf schrille, plakative Töne verzichtet. Intensive Zeichnungen mit Aquarellcharakter in bewusst unterschiedlicher Ausdrucksart. Wenn die Geschichte auf Mallorca spielt, dominieren weiche, warme, sonnige Farben, im Nazideutschland sind sie blass-grau und düster. Keine einfache Geschichte, dennoch sehr berührend erzählt und durch die einfühlsamen Zeichnungen sehr stimmig umgesetzt.